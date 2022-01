Grande Fratello Vip: alcuni sponsor lasciano il programma

By

Fuga dal Grande Fratello Vip 2021. Come riportato da molti telespettatori su Twitter alcuni sponsor hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. In queste ore i concorrenti sono stati invitati dagli autori a togliere dalla Casa più spiata d’Italia alcuni prodotti utilizzati dai Vipponi in questi lunghi cinque mesi di reclusione.

Diverse aziende – attive nel campo dell’alimentazione, della pulizia e dell’igiene personale, dell’abbigliamento e del make up – hanno infatti deciso di dire addio al programma guidato dal giornalista Alfonso Signorini. Il motivo di tale decisione? Al momento la faccenda è poco chiara.

Secondo qualcuno i brand avrebbero deciso di strappare il contratto con la produzione del GF Vip perché non contenti di alcune situazioni. Frasi irrispettose e comportamenti troppo aggressivi non sarebbero piaciute ad alcuni noti marchi italiani. Stando ad altri, invece, ci sarebbe stato un semplice turn over di prodotti.

Quale sarà la verità? In attesa di eventuali chiarimenti Alfonso Signorini e il suo team di autori si gode il successo dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il 31esimo appuntamento con la trasmissione Mediaset ha vinto la serata degli ascolti tv di lunedì 3 gennaio.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip 2021

Lo show è stato seguito da tre milioni e mezzo di telespettatori con il 21.1% di share. Il Grande Fratello Vip ha battuto il film di Rai Uno Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt che si è fermato al 18.11% di share. Il format di Alfonso Signorini andrà avanti fino alla metà di marzo.

Come lo scorso anno anche la sesta edizione del reality show è stata allungata: inizialmente doveva chiudere i battenti a dicembre. Tra gli ultimi concorrenti ad entrare Kabir Bedi: per l’attore indiano, noto ai più per il ruolo di Sandokan. Al momento è incerto l’ingresso di Delia Duran, “moglie” di Alex Belli.

Prima dell’arrivo della primavera Manuel Bortuzzo lascerà il GF Vip per alcuni problemi di salute mentre da giorni si parla di un probabile ritiro di Gianmaria Antinfolfi, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.