Giuliano, il fidanzato di Adua Del Vesco, è stato ospite della puntata di oggi di Casa Chi. L’argomento che è andato per la maggiore nell’intervista è stato il rapporto tra Adua e Dayane Mello, e di certo non a caso. In questi giorni infatti Rosalinda, questo il nome all’anagrafe di Adua, è stata molto pensierosa notando l’assenza del suo fidanzato. Si aspettava dei segnali da lui, che non sono arrivati anche per volere del Grande Fratello ovviamente. Per esempio nella telefonata con la famiglia di Rosalinda non c’era Giuliano, che su Instagram ha spiegato che non è dipeso da lui.

Oggi ha detto la sua nel corso di Casa Chi, e chissà se Signorini mostrerà queste parole ad Adua nella puntata di domani. Hanno chiesto a Giuliano cosa pensa di Dayane Mello. Lui ha spiegato che osservandola nella Casa ha avuto l’impressione che sia una ragazza “simpatica ma allo stesso tempo intelligente”. Questo sottolineare “allo stesso tempo” non è stato di certo un caso. Infatti Giuliano ha parlato di un’intelligenza molto particolare notata in Dayane:

“Parlo di un’intelligenza emotiva che ti permette di identificare il tuo interlocutore. Capire i punti di forza e di debolezza. Molto perspicace nel capire quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda. Non è un attacco, è un complimento”.

Il fidanzato di Rosalinda ha specificato più volte che il suo vuole essere un complimento. Allo stesso tempo però ha ribadito più volte che Dayane ha capito le debolezze di Rosalinda. Facile pensare che lo abbia detto lasciando intendere che le ha capite e le sfrutta a suo vantaggio. Anche se le sue parole sono effettivamente fraintendibili, Giuliano ha detto che invece è una cosa da apprezzare in una persona. Poi gli hanno chiesto in modo specifico cosa ha pensato, e cosa pensa, dei baci tra Rosalinda e Dayane. Questa è stata la sua risposta:

“Si sono sentite entrambe di darselo, prima Dayane e di conseguenza Rosalinda, e questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento. Non so se ci hanno pensato a posteriori, dicendo che forse è stato un po’ estremo. Però il mio pensiero nel momento in cui l’ho visto, con tutto il rispetto per i media, resta conservato qui e lo condividerò solo con lei quando ne avrò occasione. Nella nostra massima riservatezza”.

Insomma, ha preferito non esporsi in questo momento e tenere per sé il suo pensiero. Tuttavia era abbastanza chiaro che non gli ha fatto piacere vedere i baci di Adua a Dayane. Quando glielo hanno fatto notare lui ha confermato: “Evidentemente è abbastanza evidente”. Non si è sbilanciato più di tanto, ha iniziato a parlare di dinamiche televisive e di una Rosalinda poco maliziosa per captarle e starne alla larga. Giuliano ha intenzione di rimanere fuori da certi meccanismi televisivi, tuttavia pensa che dopo sessanta giorni di GF Vip possano capitare cose di cui poi ci si pente.

Ad ogni modo, come gli è stato detto durante l’intervista, non è certo colpa della televisione o del gioco se ci sono stati questi baci tra Adua e Dayane. Loro sono abbastanza adulte per capire cosa stanno facendo, per cui la responsabilità, qualora di responsabilità si parlasse, è da attribuire a loro e non alle dinamiche della tv.