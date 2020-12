Grande Fratello Vip, bufera su Adua: caos per la frase sui disabili (video)

Altra parola ‘di troppo’ al Grande Fratello Vip, altra bufera mediatica: protagonista dello scivolone stavolta è stata Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, che chiacchierando nella stanza arancione con Dayane Mello e Selvaggia Roma si è lasciata sfuggire una frase tutt’altro che felice in riferimento alle persone disabili. Resta ora da capire se la produzione del reality show di Canale 5 prenderà provvedimenti disciplinari o meno. Una squalifica per direttissima è assai improbabile. Il tutto dovrebbe risolversi con una strigliata di Alfonso Signorini in diretta lungo il prossimo prime time previsto per domani, venerdì 4 dicembre 2020.

Ma che cosa ha detto Rosalinda? Mentre Dayane Mello consigliava a Selvaggia di stare accanto all’attrice laddove quest’ultima venisse eliminata dal pubblico, è scattato il patatrac verbale. “Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta!”. L’esternazione è subito risultata infelice tanto che la Roma ha fulmineamente ripreso l’amica inquilina visto che lei stessa, pochi giorni fa, è stata protagonista di una frase ‘delicata’ (“Non mi fare nemmeno passare come mongoloide”).

Il fatto relativo alla giovane romana ha innescato le proteste di CoorDown, associazione che tutela le persone con la sindrome di down. L’ente ha chiesto tramite una nota diffusa sul proprio sito web l’eliminazione istantanea della ragazza. Il GF Vip non ha preso in considerazione tale eventualità. Infatti Selvaggia, a oggi, sta proseguendo il suo viaggio nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: cosa succede ora ad Adua Del Vesco

Non è assolutamente da escludere che delle associazioni impegnate a tutelare persone disabili si facciano vive nelle prossime ore, mettendo sotto accusa le parole della Del Vesco. Tornando alla decisione del reality, in questi casi, come sopra accennato, non arriva quasi mai la squalifica che è riservata agli episodi di bestemmia o altre dichiarazioni gravi, vedi il caso Fausto Leali,

Il cantante è stato estromesso dal gioco dopo aver parlato in modo inappropriato circa eventi storici drammatici legati all’operato dei dittatori novecenteschi Adolf Hitler e Benito Mussolini, oltreché per aver usato il termine “ne..ro” in maniera superficiale. Leali ha accettato la scelta adottata dalla trasmissione senza sollevare polemiche sterili dopo l’abbandono dello show.