Nuovi ingressi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo Alessandro Basciano, Nathalie Caldonazzo, Barù e Federica Calemme stanno per arrivare nella Casa più spiata d’Italia altri gieffini. A farlo sapere il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il format trasmesso su Instagram dall’account ufficiale della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Parpiglia ha spifferato che a gennaio entreranno nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. In primis Kabir Bedi: un gossip che circola da tempo e che è diventato finalmente realtà. La produzione del reality show è riuscita a trovare un accordo con l’attore indiano, alla sua seconda esperienza in un programma del genere dopo l’Isola dei Famosi nel 2004, dove si è classificato al secondo posto.

Parpiglia ha spiegato che sicuramente il mitico Sandokan, con la sua saggezza, calma ed esperienza, sarà l’erede di Aldo Montano. L’ex schermidore ha deciso di tornare dalla sua famiglia e non trascorrere il Natale al GF Vip. Un’altra nuova concorrente rischia invece con la sua vivacità di far crollare molte dinamiche del bunker di Cinecittà. Pare che insieme a Kabir entrerà infatti Delia Duran, per portare avanti la soap opera che coinvolge Alex Belli e Soleil Sorge.

Oltre a Kabir Bedi e Delia Duran dovrebbe entrare pure un altro giovane gieffino il cui nome è ancora top secret. In queste settimane – come rivelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi – si stanno tenendo gli ultimi provini per arruolare nuovi partecipanti alla trasmissione di Canale 5. Il giornalista ha inoltre ammesso che non si esclude l’ingresso di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello.

Un po’ come accaduto con Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Biagio D’Anelli: tutti e tre hanno partecipato in passato all’edizione Nip del Grande Fratello. Quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di togliere una vecchia regola: quella di non far partecipare alla versione Vip del reality show ex gieffini Nip. E chissà se ci sarà spazio per Guendalina Tavassi: l’influencer, star del Grande Fratello 11, ha pubblicamente chiesto agli autori di farla rientrare in gioco.