Grande Fratello Vip 7: torna Adriana Volpe!

Gradito ritorno alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Come anticipa Tv Blog, Adriana Volpe tornerà nel reality show nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 29 settembre. L’ex conduttrice Rai, oggi analista della Vita in diretta di Alberto Matano, tornerà nella Casa più spiata d’Italia – dove è stata concorrente nel 2020 – per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci. I due hanno lavorato qualche tempo fa a Ogni Mattina, il programma in onda su TV 8.

Nel corso della serata ci sarà inoltre un faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due continuano a punzecchiarsi tra interviste e frecciate sui social network, dopo un anno di battibecchi e tensioni in studio, e al GF Vip 7 ci sarà la resa dei conti. Pace fatta invece tra la Volpe e Alfonso Signorini. Tra i due ci sono state alcune incomprensioni dopo che il giornalista ha chiesto ad Adriana di tornare ad essere una gieffina.

La scelta di Adriana Volpe

Richiesta che non è stata accolta da Adriana Volpe, oggi mamma single rispetto a due anni fa. La conduttrice non può allontanarsi troppo dalla figlia Gisele, che ha undici anni, visto che l‘ex marito Roberto Parli vive a Montecarlo. Il rifiuto della Volpe ha poi portato ad una non riconferma nella parte di opinionista: al suo posto la cantante Orietta Berti.

Acqua passata: ora Adriana Volpe è felice di tornare al Grande Fratello Vip, dove pare avrà un ruolo piuttosto importante nel corso della nuova puntata. Puntata che, va ricordato, decreterà il primo preferito dal pubblico tra i nominati della settimana: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Daniele Dal Moro, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria.

L’annuncio del ritorno di Adriana Volpe nel bunker di Cinecittà ha fatto felice i tanti fan della 49enne, che hanno apprezzato molto la soubrette nel ruolo di opinionista e speravano in una riconferma. Riconferma che però non c’è stata anche per volere di Alfonso Signorini, che ha ammesso di non aver apprezzato i continui litigi dello scorso anno tra la Volpe e Sonia Bruganelli.