Grande Fratello Vip 6 sesta puntata: eliminato, nominati, cos’è successo

Una serata bomba: così Alfonso Signorini ha definito la sesta puntata del Grande Fratello Vip 6. Non poteva essere altrimenti visti i giorni movimentati che ci sono stati in settimana, sia nella Casa sia fuori. C’è stato anche un eliminato e non potevano mancare i nuovi nominati. La puntata di venerdì 1 ottobre 2021 ha visto protagonista anche Raffaella Fico che ha scoperto un gossip sul suo fidanzato. Signorini ha iniziato la serata proprio con la lite di pochi giorni fa, partita tra Alex Belli e Samy Youssef: dopo la clip i due si sono confrontati anche durante la puntata. Sebbene oggi pomeriggio si siano promessi di non discutere stasera, alla fine è successo perché hanno due visioni completamente diverse della vicenda.

Nella Casa è scoppiato il caos quando si è passati all’argomento Soleil Sorge. Dallo studio hanno condannato la frase, ma hanno pure attaccato chi si è sentito toccato dalle parole di Soleil dicendo che è stato ingigantito tutto. A queste parole, Ainett e le Selassié si sono risentite ulteriormente e hanno perso la pazienza, alzandosi in piedi e urlando. Un vero e proprio putiferio, Signorini ha interrotto il collegamento con la Casa e ha condannato per l’ennesima volta il politically correct. Poi è passato alla Fico, che ha letto le dichiarazioni dell’ex compagna del suo fidanzato ma ha reagito bene: era al corrente di tutto. Insomma, il gossip non l’ha spiazzata più di tanto: Piero è stato sincero con lei.

Le sorelle Selassié hanno risposto davanti a tutta Italia agli articoli usciti sul loro papà che è in carcere. Ebbene, le tre ragazze hanno ammesso candidamente che erano al corrente di tutto e che non provano vergogna. Loro sono tre persone diverse dal padre, si fidano di lui e confidano nella giustizia. Le tre ragazze hanno anche fatto chiarezza sulla storia del giardiniere: c’è una spiegazione a tutto. Ennesimo episodio della soap Soleil-Gianmaria Antinolfi, ma stavolta niente guerra sebbene Signorini abbia provato a lasciare degli spiragli aperti fra i due.

Il conduttore ha mandato anche una clip su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: i social non vedono il primo convinto della relazione, mentre la principessa pensa che sia stato il destino a farli incontrare. Anche la Casa ovviamente mormora, soprattutto a proposito di Sophie Codegoni ma non solo: Lulù è gelosa proprio di tutto e tutti! Manuel però ha ribadito di voler proseguire nella conoscenza, con i suoi tempi. Patrizia Mirigliani è intervenuta per raccontare la storia di suo figlio Nicola Pisu. Ed è arrivato il momento del verdetto: l’eliminato della sesta puntata del GF Vip 6 è Andrea Casalino. Queste le percentuali: Gianmaria 43%, Nicola 33%, Andrea 24%.

Il televoto di questa settimana non prevede l’eliminazione, ma il Vip più votato – con la domanda “Chi vuoi salvare?” – avrà in mano le sorti degli altri, come già successo. Gli immuni della Casa, quindi i preferiti, sono Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Alex Belli, Manila Nazzaro, Raffaella Fico e Ainett Stephens. Adriana Volpe ha reso immune Gianmaria, mentre la Bruganelli come sempre ha salvato Soleil. I nominati della sesta puntata del GF Vip sono Davide, Amedeo, Nicola e Samy. Queste le nomination nel dettaglio: