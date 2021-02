Una puntata densa di emozioni: così Alfonso Signorini ha presentato la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Ma prima di collegarsi con i Vipponi, il conduttore ha fatto una precisazione sul televoto sospeso su Giulia e Stefania. Un televoto che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al verdetto, ma che per più di un giorno è stato sospeso online. Signorini ha letto il comunicato e nello stesso è stato scritto che l’ultima sessione si è interrotta a causa di una mole anomala di voti che sono arrivati. Quindi il televoto è stato sospeso per il tempo necessario a ripristinare il corretto funzionamento del tutto. Infatti è stato di nuovo possibile votare a poche ore dall’inizio della puntata di stasera.

Dopo questa precisazione, Alfonso ha chiamato in Mystery Room Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, lasciando sola in salotto Dayane Mello. Quest’ultima infatti ha messo in dubbio la loro storia e non si è risparmiata nei giudizi, come è solita fare. Rosalinda ha raggiunto Dayane in salotto e si è parlato di ciò che è successo negli ultimi giorni. Le due hanno avuto un forte scontro e chissà se riusciranno a ricucire questo ennesimo strappo nel loro rapporto. Rosalinda ha ricevuto un video messaggio da suo papà, che l’ha incitata a seguire la sua strada. Ma alcune parole del signor Cannavò sono suonate come un attacco a Dayane:

“Non ti fare maltrattare da nessuno. Non ti fare giudicare, accusare. Stai tranquilla. […] Cerca di selezionare i tuoi amici, gli amici veri. Quelli che non vanno non gli dare retta. Fatti scivolare tutte le cattiverie. […] Non ti fare mettere i piedi in faccia da nessuno”

Dopo un acceso scontro tra Stefania e Dayane, Alfonso ha proprio affrontato la rivalità tra le due chiamandole in Super Led e mettendole faccia a faccia. Ma la Orlando è stata messa anche contro Giulia Salemi, tutto a televoto aperto e questo ha lasciato perplesso il pubblico. Insomma, è sembrato un tentativo di mettere in cattiva luce Stefania, facendola passare per la cattiva della situazione sempre e comunque. Ribadiamo: tutto a televoto ancora aperto, quando altre volte veniva chiuso prima. Ma Dayane è tornata protagonista anche quando si è parlato di Giulia e Rosalinda, dopo la nomination della scorsa puntata. Sempre la Mello infatti ha sparato a zero su Rosalinda anche dopo la nomination alla Salemi, non solo per la storia con Zenga.

Tommaso Zorzi ha ricevuto un video da parte di suo padre. Una lettera che il papà ha letto mentre sullo schermo scorrevano le foto di Tommaso da bambino. Alfonso ha dedicato un momento anche a Giulia e Pierpaolo parlando del loro percorso nella Casa. Per loro è arrivato anche papà Salemi. Stefania invece ha ricevuto una sorpresa e un regalo dal suo Tommaso, nel giardino del Cucurio. Dopo questi bei momenti dedicati alle due nominate, Alfonso le ha invitate a raggiungerlo in studio per il verdetto del televoto.

Al termine di una dura battaglia a suon di voti, tra Giulia Salemi e Stefania Orlando è stata eliminata Giulia. Ed è arrivato il momento delle nomination. I cinque Vip nominabili hanno fatto la nomination in palese, con le carte in Super Led. I tre finalisti invece hanno nominato nel segreto del confessionale. I nominati di questa puntata sono Samantha, Stefania e Zenga. Queste le nomination concorrente per concorrente: