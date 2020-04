Grande Fratello Vip 4 anticipazioni stasera: eliminazioni e finalisti

Grande Fratello Vip stasera, le anticipazioni: cosa succederà nella puntata di mercoledì 1° aprile

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 per stasera chiariscono finalmente quanti saranno i finalisti. Siamo giunti alla semifinale di questa edizione, che di certo passerà alla storia per il periodo storico in cui è andata in onda. I concorrenti hanno accettato, già qualche settimana fa, di proseguire il gioco e fare compagnia alla gente che è chiusa in casa. Loro nella Casa, noi in casa. Lo spirito però non è lo stesso, anche loro risentono molto dell’emergenza Coronavirus pur non vivendola come tutti noi che non stiamo partecipando a un reality show. Per loro il pensiero più frequente è non sapere ogni giorno l’andamento del virus, è avere tante domande senza risposta perché non hanno libertà di potersi informare. Vengono informati da Alfonso Signorini, ma non hanno possibilità di fare domande. Tra una settimana sarà tutto finito, ma chi andrà in finale al Gf Vip 4?

Anticipazioni Gf Vip 4, la puntata di stasera: tre eliminazioni in arrivo

Le anticipazioni per stasera annunciano ben tre eliminazioni. Forse qualcuno se ne sarebbe aspettate di più. Facciamo due conti. Il primo eliminato verrà decretato dalla nomination della settimana: Patrick, Paolo e Zequila sono al televoto. Dai sondaggi sul Web il concorrente più a rischio eliminazione è Antonio Zequila, ma comunque due di loro saranno salvi e possiamo contarli con il resto del gruppo. E quindi avremmo Antonella, Paola, Denver, Licia e Teresanna più i due salvi dal televoto. In tutto sette concorrenti, tra cui ci saranno altre due eliminazioni. Se ne salveranno cinque, che arriveranno in finale insieme a Sossio Aruta e Aristide Malnati, che sono già finalisti. Non è detto però che tutti i sette concorrenti in finale avranno la possibilità di vincere.

Grande Fratello Vip anticipazioni, quanti finalisti ci saranno?

Nelle edizioni precedenti, infatti, c’era sempre un televoto per scegliere l’ultimo finalista. Di solito sono in sei nell’ultima settimana, con quindi cinque finalisti ufficiali. Quest’anno ci saranno sette concorrenti ancora nella Casa, ma magari sarà aperto un televoto a tre tra cui scegliere l’ultimo finalista. O chissà, i finalisti saranno sei. Tutto è da vedere: attendiamo la puntata di stasera del Gf Vip per scoprire tutto! Ci sarà tempo anche per affrontare il litigio tra Sossio e Teresanna?