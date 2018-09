Grande Fratello Vip 2018 come seguirlo: puntate, orari, diretta, social

Grande Fratello Vip, come e dove seguirlo: gli orari di tutte le puntate, le dirette h24 e i social

Ha finalmente e ufficialmente riaperto i battenti il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono andati in onda in diretta tv con la prima puntata della terza edizione del reality-show di Canale 5. I concorrenti sono entrati in Casa e in queste ore stanno cercando di ambientarsi e conoscere il più possibile. I telespettatori sono come sempre curiosi di vedere come i Vip vivranno le loro giornate chiusi tra le quattro mura di Cinecittà. Ovviamente, gli autori della trasmissione e Mediaset stessa da al pubblico la possibilità di seguire il tutto senza tregua a qualunque. Una cosa è certa, anche quest’anno ne vedremo delle benne. Il cast sembra già promettere molto bene!

Anticipazioni Grande Fratello Vip: tutti gli appuntamenti settimanali del reality-show

Imperdibile la puntata in diretta tv condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ogni Lunedì in prima serata su Canale 5 ci sarà appuntamento fisso con i Vip in Casa per svariate ore. Durante tutto il resto della settimana è possibile seguire la vita dei concorrenti del GF Vip attraverso vari canali tv e social.

Daytime Canale 5: Dal Lunedì al Venerdì alle 16:05 e il Venerdì alle 23:30

Dal Lunedì al Venerdì alle 16:05 e il Venerdì alle 23:30 Daytime Italia 1 : Dal Lunedì al Venerdì alle 18:00 e la Domenica e il Lunedì alle 13:00

: Dal Lunedì al Venerdì alle 18:00 e la Domenica e il Lunedì alle 13:00 Diretta Mediaset Extra: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 06:00

Tutti i giorni dalle 09:00 alle 06:00 Diretta La 5: Tutti i giorni dalle 12:10 alle 17:10 e dal Lunedì al Sabato alle 23:15

Grande Fratello Vip: appuntamento sui social

Ovviamente, il Grande Fratello Vip è ormai super social. Da tenere sempre d’occhio i profilo Instagram, Twitter e Facebook dedicate al programma di Canale 5. Imperdibile anche le news, le foto, i video e le dirette pubblicate direttamente sul sito grandefratello.mediaset.it!!! Insomma, chi più ne ha, più ne metta.