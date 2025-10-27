Grande Fratello, Valentina tra dolore e rabbia per Domenico: “Insultata ogni giorno, cosa mi scrivono”

Simona Ventura si prepara per una nuova puntata del Grande Fratello ricca di novità e scoppiettanti sorprese per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. A Mattino 5, Federica Panicucci ha trasmesso un’intervista esclusiva della famosa conduttrice italiana a Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio.

“Tu dici sempre: voi qui vi divertite, non sai cosa sta succedendo fuori. Cosa sta succedendo fuori Valentina? Faccelo Capire”, ha chiesto Simona Ventura alla compagna del noto concorrente. “Fuori ogni giorno è un’accusa continua con fotografie e video di lui e Benedetta. Vengo inondata di chat oppure di persone che dicono che Domenico le contattava e ci parlava al telefono”, ha dichiarato Valentina. “Vengo inondata di cornut*, perché lui in questo momento non mi rispetta. Da casa vedono ciò che vedo anche io. Stanno aspettando le corna, il bacio. Tu dici allora la gente ha ragione che non mi ami. Lui non mi fa rispettare da una donna che dovrebbe avere rispetto di me. Lui da uomo dovrebbe farmi rispettare anche da lei”, ha proseguito Valentina con la voce rotta.

Grande Fratello, la compagna di Domenico pronta a rientrare nella casa

La situazione si fa sempre più critica per Domenico, che nelle ultime puntate ha fatto parlare molto di sé per il suo rapporto ravvicinato con la gieffina Benedetta Stocchi. Durante il primo incontro all’interno della casa con la compagna, D’Alterio ha sempre negato qualsiasi tipo di legame romantico con la concorrente. Eppure, a distanza di poche settimane, Valentina è pronta a rientrare in casa per un acceso scontro con Domenico. Nel corso dell’ultima settimana sembra che il rapporto tra i due inquilini della casa si sia fatto sempre più stretto, destando dubbi e perplessità anche negli spettatori. Nonostante i due abbiano sempre affermato di essere soltanto amici, gli sguardi e la sintonia instaurata hanno scatenato nuovamente la rabbia di Valentina.

La donna, durante l’intervista rilasciata a Simona Ventura, non ha nascosto tutta la sua delusione e frustrazione. La conduttrice, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha anticipato che, proprio durante la puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, la compagna di Domenico sarà pronta a varcare nuovamente la porta rossa. “Venerdì sono stata a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta, una volta per tutte”, ha scritto la nota conduttrice. Non resta che scoprire che cosa accadrà durante la diretta di questa sera su Canale Cinque.