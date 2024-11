Grande Fratello, svolta clamorosa: arriva Maria De Filippi (rumor)

L’ultima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, non sta riscontrando il successo che si aspettava. Gli ascolti, difatti, sono scesi rispetto alle stagioni passate ed il programma sembrerebbe stia affrontando un momento di declino. Stando ad un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Grazia Sambruna su Affari Italiani, Mediaset avrebbe tuttavia già pensato alla soluzione per cercare di risollevare un po’ il reality. Nello specifico i casting potrebbero essere affidati a Maria De Filippi per provare a rilanciare il programma.

Quest’anno la diciottesima edizione del Grande Fratello stenta un po’ a decollare. Archiviata la versione vip del reality, si è optato per una versione mista con nip e vip. Se l’anno scorso il programma è stato rilanciato proprio grazie a questa nuova formula, gli ascolti della nuova stagione non sono quelli sperati. Lo share si aggira difatti intorno ad una media del 17.96% e per un po’ è stato eliminato anche il doppio appuntamento settimanale con il serale del reality, che riprenderà da questa settimana. Il Grande Fratello andrà difatti in onda anche il sabato sera, sfidando Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci. Una scelta audace considerati gli ultimi risultati ottenuti in quanto ad ascolti.

Maria De Filippi al Grande Fratello: il rumor

Stando ad un’indiscrezione, tuttavia, Mediaset starebbe già correndo ai ripari. Grazia Sambruna, con un articolo su Affari Italiani, ha difatti lanciato la notizia che dalla prossima stagione Maria De Filippi potrebbe iniziare ad occuparsi dei casting in un tentativo di risollevare il programma condotto da Alfonso Signorini. A gestire la selezione dei concorrenti potrebbe essere quindi la Fascino, la società di produzione di Maria de Filippi che si occupa già di programmi come Uomini E Donne e Temptation Island. Nell’articolo pubblicato da Sambruna si legge proprio che “Voci piuttosto insistenti sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato”.

Proprio il connubio tra Grande Fratello e Temptation Island, programma di cui si occupa la De Filippi, l’anno scorso aiutò a risollevare il programma di Signorini. Nella scorsa edizione, difatti, coinquilini all’interno della Casa sono stati Perla Vatiero e l’ex fidanzato Mirko Brunetti insieme alla tentatrice Greta Rossetti. La loro presenza ha funzionato in termini di share. Chissà quindi se la magica mano di Maria De Filippi possa far nuovamente aumentare gli ascolti del programma. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici rumor.