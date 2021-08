Grande Fratello, svaligiata casa di un’ex concorrente: cos’è successo

Duro momento per Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello. Chi segue dal 2000 il reality show ricorderà sicuramente la conduttrice radiofonica. Infatti, prese parte alla prima edizione del noto programma, all’epoca condotto da Daria Bignardi. Per Roberta un’amara scoperta quella fatta il giorno del suo compleanno. La casa dell’ex gieffina è stata svaligiata. A farlo sapere è lei stessa, attraverso un post su Instagram.

Con il suo profilo ufficiale, Roberta condivide la foto che ritrae la casa messa a soqquadro dai ladri. Sotto l’immagine, la Beta scrive una didascalia ironica per quanto accaduto. “Tanti auguri a me e grazie del regalo”, si legge. Dopo di che, l’ex concorrente del GF fa sapere che, fortunatamente per lei e sfortunatamente per i malviventi, non c’era nulla “da rubare” in casa sua.

Detto ciò, afferma che avrebbe dovuto esserci suo figlio nell’abitazione, ma ha poi deciso di andare a mare. “Lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene”, conclude Roberta. Nonostante tutto, continua a sorridere e con vari hashtag rassicura i fan.

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e i ladri non sono riusciti a trovare nulla di prezioso da portare via con loro.

Roberta Beta dopo il GF tra radio, film e politica

Ma che fine ha fatto Roberta Beta dopo il Grande Fratello? Dopo l’esperienza vissuta all’interno della prima edizione del reality, ha condotto vari programmi radiofonici. Durante il Festival di Sanremo, insieme ad Ambra Angiolini e il Trio Medusa, è stata alla conduzione del programma radiofonico Radio Due Ambra & gli Ambranati.

Ha anche condotto il programma 2 nel pallone per la stagione 2002/2003 e ha preso parte, sempre su Calcio Stream, ai programmi Speciale Derby e Internazionale di tennis. Ha svolto il ruolo di inviata ne La vita in diretta su Rai 1, restando nel cast fino al 2007. Ha scritto il libro La grande sorella per la Baldini Castoldi Dalai e partecipato al film La fabbrica del vapore di Ettore Pasculli.

Roberta Beta ha poi preso parte al docu-reality Single nel mondo. Anni dopo è entrata nel mondo della politica, candidandosi nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra, ma non è stata eletta. Dall’anno 2016, l’ex concorrente conduce Fattore Beta su Radio Incontro Donna.