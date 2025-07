Grande Fratello: rivoluzione conduttori e due edizioni tra ritorni storici e NIP

Arrivano nuove notizie sulla prossima edizione del Grande Fratello, che pare sarà subito seguita da un’altra. Nella nuova stagione televisiva, Mediaset ha intenzione di puntare sulla Casa più spiata d’Italia, tornando alle origini e facendo un ripescaggio dal passato. Come riporta in queste ore Davide Maggio, dovrebbero andare in onda ben due edizioni, distinte tra loro, nella prossima stagione di Canale 5, partendo dal mese di ottobre 2025.

Si era parlato già nei mesi scorsi dell’edizione Gold del noto reality show di Mediaset. Ebbene sembra proprio che i piani alti abbiano deciso di confermare e dar vita a questa idea, festeggiando così i 25 anni di questo programma. A prendere parte a questa speciale edizione, che dovrebbe partire a gennaio 2026, pare che saranno i volti più popolari e amati di tutte le stagioni del reality show andate in onda su Canale 5.

L’idea è quella di far sfidare ex gieffini noti in un’unica edizione del Grande Fratello, arrivando ad avere un vincitore Gold di tutte le edizioni. Allo stesso tempo, tra i partecipanti non ci saranno volti non conosciuti o che non hanno mai preso parte a questo reality show. Pertanto, chi ha già varcato la porta rossa, conquistando il pubblico, lo rifarà a gennaio 2026. Questa è l’idea di Mediaset. Pare che Alfonso Signorini sia stato confermato per questa speciale edizione Gold/VIP.

Ci sarebbe, invece, la volontà di affidare l’edizione Nip, che dovrebbe iniziare a ottobre 2025, a un altro conduttore. Dunque, il programma del prime time di Canale 5 potrebbe presto accogliere una grande novità. Attualmente, tra i nomi che spuntano fuori ci sono quelli di Simona Ventura e Alessandra Viero. La prima ha già avuto tra le mani un reality show e in questi mesi il pubblico di Canale 5 l’ha ritrovata nello studio de L’Isola dei Famosi 2025 come opinionista.

La Ventura è un volto molto amato dai telespettatori, dunque sarebbe un’ottima idea quella di posizionarla al timone di un programma noto come quello del Grande Fratello. Sembra, però, che Super Simo e Alessandra Viero non siano le uniche conduttrice prese in considerazione per l’edizione NIP. Inoltre, va anche precisato che ci dovrebbe essere una rivoluzione anche sul campo degli opinionisti. In particolare, spuntano i nomi di Stefania Orlando e Anna Pettinelli, al posto di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Non resta che attendere la Serata con la Stampa, del prossimo 8 luglio 2025, per scoprire la programmazione Mediaset della stagione 2025/2026, con conferme e altro.