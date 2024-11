Grande Fratello, ormai stanno pure al cellulare. Ma le regole?

Nelle ultime ore è scoppiato ufficialmente il cellulare-gate nella casa del Grande Fratello! Non è di certo la prima volta che il pubblico da casa che segue la diretta 24 ore su 24 si accorge che gli inquilini ”spippolano” al cellulare, ma ora c’è la conferma. A rivelarlo è ovviamente Tommaso, che non si tiene un cecio in bocca neanche a pregarlo! Per quanto si chiedano provvedimenti e interventi da parte di Alfonso o dalla produzione, ormai sembra che la casa sia in totale anarchia, non ci sono più regole!

Il cellulare gate è scoppiato dopo lo scambio culturale con la Spagna. Tommaso rivela a Maria Vittoria che Lorenzo gli ha detto chiaro e tondo che lui e Shaila hanno usato i cellulari per controllare i social. Dopo aver visto i commenti avrebbero deciso di dare una accelerata alla loro relazione. E la novità dove sarebbe? Negli ultimi anni pare che non ci siano più le regole ferree che avevano reso il Grande Fratello un’esperienza credibile. Ora i concorrenti entrano ed escono a proprio piacimento, e quando stanno fuori non ci crede nessuno che non diano un’occhiata a cosa si dice di loro online.

Grande Fratello: figli e figliastri, regole assenti. Il pubblico non ce la fa più

Ormai sono anni che il Grande Fratello non è più credibile come era un tempo, oltre a essere palesemente tutto pilotato, gli autori forse pensano che il pubblico non sia sveglio e non si accorga delle dinamiche che accadono. Con la diretta h24 e i social attentissimi a ogni minimo sguardo degli inquilini ormai ci si accorge delle grandi ingiustizie. Ogni anno ci sono figli e figliastri: concorrenti che ricevono mille sorprese e visite dai parenti, che hanno blocchi in prima serata basati su dinamiche totalmente inventate dagli autori, e altri concorrenti che sembrano invisibili. Quest’anno lo ha già detto pure Luca Calvani:

Possono chiamarlo il Grande Shailenzo e a noi ci possono mandare a casa

Pensateci, più di metà della casa non sappiamo neanche che faccia abbiano. Mentre i favoriti, ricevono visite e sorprese (tanto per gradire: lunedì si vocifera di una nuova visita della famiglia di Shaila). Per non parlare poi delle chiacchiere tra concorrenti e autori: nella casa sanno cosa accade fuori e cosa succederà nella puntata. L’anno scorso Greta Rossetti sapeva che avrebbe rivisto i suoi nonni in puntata e sapeva, in qualche modo, che suo fratello aveva iniziato a frequentare l’ex inquilina Monia La Ferrera. Ieri, la new entry di Temptation Island Federica ha rivelato di sapere che entrerà nella casa il suo ex fidanzato Alfonso. Ora che sappiamo che usano pure il cellulare, ci si dovrebbe aspettare un intervento dalla produzione, ma anche in questo frangente il pubblico ha perso le speranze. Comportamenti tremendi che vengono ignorati, zero provvedimenti, i social mostrati solo per i meme. Il GF ha perso credibilità, il pubblico se ne è accorto e gli ascolti lo dimostrano.