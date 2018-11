Grande Fratello senza Vip salta: torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip

Torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Probabile la sostituzione del Grande Fratello Nip

Ormai non è una novità: la terza edizione del Grande Fratello Vip non ha avuto un grande successo rispetto ai primi due anni. Per questo a Mediaset si starebbe valutando il da farsi: stando a quanto scrive Dagospia, i dirigenti starebbero pensando di far saltare la messa in onda del Grande Fratello Nip, quello condotto da Barbara d’Urso. Al suo posto potrebbe tornare La Fattoria, altro popolare reality show di Canale 5. Ovviamente la conduzione resterebbe in mano alla d’Urso che da qualche mese sta sfoggiando a Domenica Live abiti a “tendenza western”. Senza contare che nell’ultimo periodo, a Pomeriggio 5, la napoletana ha cominciato a menzionare con una certa frequenza il suo vecchio programma. C’è forse già un accordo segreto sulla questione?

Probabile ritorno de La Fattoria: ma ci sarebbero troppi reality show sui personaggi famosi

Il ritorno de La Fattoria porterebbe una ventata di novità a Canale 5. Ma c’è un grosso rischio: quello di avere troppi reality show sui personaggi famosi. Basti notare che da settembre sono andati in onda Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip e a gennaio tornerà L’Isola dei Famosi. Una considerazione che non è sfuggita ai dirigenti Mediaset: quale sarà la scelta finale? Solo qualche mese fa Cristiano Malgioglio ha rivelato che la d’Urso sta preparando un “cast pazzesco” per il ritorno del Grande Fratello Nip ma è probabile che nel corso delle ultime settimane qualcosa sia cambiato. E chissà, magari pure zia Malgy potrebbe sbarcare in fattoria…

La Fattoria con Barbara d’Urso: la storia del reality show su Canale 5

La Fattoria, format di origine svedese, ha avuto quattro edizioni in Italia. La prima andata in onda su Italia Uno nel 2004 è stata condotta da Daria Bignardi (con inviato Daniele Bossari). Barbara d’Urso ha presentato due edizioni su Canale 5, quelle del 2005 e del 2006 (con inviato prima Pupo e poi Francesco Salvi). Il timone è infine passato a Paola Perego nel 2009 (con inviata Mara Venier). I vincitori delle quattro edizioni sono stati: Danny Quinn, Raffaello Tonon, Rosario Rannisi, Marco Baldini.