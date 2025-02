Grande Fratello, Maria Teresa in pena per “i segni” di Giglio: il caso

Luca Giglioli, per tutti Giglio, è attualmente finito al centro di un dibattito piuttosto complesso, ma soprattutto delicato. L’argomento in questione era già venuto fuori qualche tempo fa dentro la casa del Grande Fratello, quando il concorrente, parlando con Lorenzo Spolverato e altri inquilini, aveva raccontato di quando una ragazza gli spense la sigaretta sul braccio fuori da una discoteca. Lui ne aveva parlato tranquillamente, descrivendo il gesto come un “ricordo di vita“, ma evidentemente il tema non è passato inosservato a Maria Teresa, che oggi pomeriggio ha finalmente chiarito la questione con il giovane parrucchiere. È probabile che Giglio abbia più volte parlato di questa sua tendenza a compiere gesti simili in modo del tutto volontario, ma la Ruta, in palese preoccupazione, si è preoccupata che sotto non ci fosse nulla di più grave.

La scena è avvenuta in stanza: sul letto c’erano Zeudi, Chiara e Giglio, intenti a parlare delle dinamiche della Casa, di Helena e Javier (sono uscite altre dichiarazioni pesanti dell’ex Miss Italia nei confronti dei loro ormai “ex amici”). Dopo poco si è aggiunta anche Maria Teresa, intervenuta su qualche argomento, ma poi interessandosi all’argomento incalzata proprio da Giglio. “Che cosa mi volevi chiedere ieri Mary?“, domanda il ragazzo alla giornalista e il tema si apre.

Giglio spiega perché si spegne le sigarette sul braccio: le parole a Maria Teresa

“Sapete che cosa voleva dirmi Maria Teresa ieri?” – dice Giglio ai suoi amici Lorenzo e Shaila. “No, che cosa?” – risponde lei.

Eh mi ha chiesto ‘perché ti fai tutti queste cose sulla pelle…con le sigarette, con i coltelli […] Non è che c’è qualcosa di sofferenza sotto?

Il parrucchiere ha però subito fermato la Ruta: “No guarda Mary, non è autolesionismo; è solo per ricordo, lo faccio così per […]”, ci ha tenuto a precisare, suscitando però la curiosità di Shaila che subito chiede: “Ma perché cos’è che fai?”, e Giglio risponde: “Mi spengo le sigarette sulle braccia, l’altro giorno mi sono tagliato qui da solo; perché sono le cicatrici, mi piacciono come ricordo“. Dopo qualche secondo la regia stacca e passa l’inquadratura su Maria Teresa e Chiara, che stavano parlando di un altro argomento.

La reazione web alle parole di Giglio: “Gravissimo, gioventù con grossi problemi”

Il momento non è passato inosservato sul web e su X sono scattati diversi commenti sull’argomento. Qualcuno pensa sia grave che un concorrente parli di queste cose con così tanta tranquillità come se fosse “normale”, ma altri si sono detti seriamente preoccupati della cosa e hanno scritto:

Comunque all’interno di quella casa c’è una gioventù con grossi problemi e non vengono analizzati nelle dovute maniere!

Può un Giglio bruciarsi con le sigarette e farsi i tagli sulla pelle?

DATE UN AIUTO CONCRETO A QUESTI RAGAZZI PIENI DI RABBIA INTERIORE#GrandeFratello — Maria (@Maria42353055) February 18, 2025

C’è chi a questo punto critica il Grande Fratello e gli autori, che lasciano correre una situazione del genere, vista da fuori come qualcosa di assolutamente sbagliato da fare passare. “Che bell’esempio, complimenti”, scrive un utente arrabbiato, ma non è il solo. Il mood oscilla tra la preoccupazione e la rabbia: “Che concorrenti scegliete? Ha bisogno di uscire“, ma è anche vero che nessuno al momento si trova nella posizione giusta per giudicare un’azione o un sentimento interiore.

Giglio appare tranquillo e assolutamente non conscio di tutto il caos che queste dichiarazioni possono avere generato fuori, ma anche dentro, a questo punto, dato che Maria Teresa è rimasta notevolmente colpita dal racconto di Giglio.

Non sappiamo se il tema sarà affrontato, ma è evidente che la delicatezza è estrema, quindi tutto va preso con la dovuta cautela e con spesse pinze. Perché è un attimo la strumentalizzazione e non è di certo il caso di attuarla.