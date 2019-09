Grande Fratello prima edizione Maria Antonietta oggi: ecco che fine ha fatto

Maria Antonietta Tilloca, tra i primi indimenticabili concorrenti del Grande Fratello, è tornata a farsi viva per Il Fatto Quotidiano. L’esperta d’arte ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di quell’incredibile esperienza vissuta venti anni fa, degli amici con i quali è ancora in contatto e del defunto Pietro Taricone. Oggi Maria Antonietta ha 47 anni e vive in Marocco, dove ha seguito il compagno che si è trasferito per lavoro. L’ex gieffina, tra le protagoniste della prima edizione del reality show di Canale 5, è un’illustratrice e disegnatrice ma sta cercando di riorganizzare la sua vita quotidiana da quando ha lasciato l’Italia.

Maria Antonietta Tilloca ricorda la prima edizione del Grande Fratello

A venti anni dal primo Grande Fratello, Maria Antonietta Tilloca sente ancora alcuni dei primi inquilini della Casa più spiata d’Italia. La Tilloca è ancora in contatto con Lorenzo, Salvo e Sergio. Ma nell’ultima intervista non ha potuto fare a meno di parlare di Pietro Taricone, scomparso per un incidente nel 2010. “Pietro è quello che mi ha colpito di più. I suoi occhi vivi, attenti, attivi. Era un ragazzo furbo, intelligentissimo, uno che guardava, nel senso più profondo del termine”, ha raccontato Maria Antonietta. “Insieme abbiamo fatto qualcosa di forte, di irripetibile. Tra noi c’è un legame che non si può spezzare. E quello che è successo a Pietro ci ha segnato tutti”, ha aggiunto. La Tilloca ha ricordato che all’epoca nessuno di loro era influenzato dalle telecamere: “Noi eravamo i primi. Ritorni a 20 anni fa: internet non era così diffuso, nessuno di noi aveva visto l’edizione olandese. Non avevamo idea di dove fossero le telecamere né di come venivamo ripresi. Non pensavamo neppure ci fossero i primi piani”.

Maria Antonietta e la frecciatina alle ultime edizioni del Grande Fratello

Un’edizione, la prima del Grande Fratello, ben diversa da quella degli ultimi anni. E Maria Antonietta Tilloca lo ha sottolineato non lesinando una frecciatina agli ultimi gieffini: “Oggi è un altro programma. I concorrenti lo usano legittimamente come un mezzo per poi costruirsi un personaggio sui social e monetizzare in altro mondo. Le concorrenti si comportano quasi sempre come galline che stramazzano davanti alle telecamere”.