Grande Fratello: Lucia Bramieri insieme ad un ex del Trono Over

Grande Fratello: Lucia Bramieri fidanzata con Gianluca del Trono Over

Lucia Bramieri è stata ospite della nuova diretta di Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso ha rivelato di aver ritrovato l’amore. Già alcuni giorni fa dichiarò di aver incontrato un uomo con cui aveva deciso di avviare una dolce frequentazione. Ora, la donna è fermamente convinta di essere innamorata e non solo. La Briamieri è anche sicura che i suoi sentimenti siano fortemente ricambiati anche dal suo attuale compagno. Per la prima volta, la diretta interessata ha presentato la sua nuova fiamma alle telecamere della d’Urso. I telespettatori di Canale 5 hanno immediatamente riconosciuto il curiosi cavaliere.

Lucia Bramieri, dopo il Grande Fratello arriva un ex del Trono Over: l’amore con Gianluca

Lucia Bramieri è attualmente fidanzata con Gianluca Mestella. Lui è un ex cavaliere del Trono Over. L’uomo è noto al pubblico di Maria De Filippi per aver fatto perdere la pazienza alla moglie di Maurizio Costanzo. L’ex cavaliere del parterre maschile fu infatti invitato a lasciare la trasmissione dalla padrona di casa. Per molti, Mastella stava semplicemente cercando un po’ di pubblicità, senza essere realmente interessato alla ricerca dell’amore vero. In ogni caso, è passato davvero tanto tempo dalla sua ultima presenza dello studio di Uomini e Donne. La donna da Barbara d’Urso ha dichiarato: “Sono molto innamorata, Barbara sono qui per te per cercare di dare questa notizia. Lui? È innamorato, non so se ha cambiato idea rispetto a quello che è successo oggi in diretta. Dal TeleGatto, ora parlerò del Tele Gianluca.”

Pomeriggio 5, Lucia Bramieri insieme a Gianluca del Trono Over: la dichiarazione di lui

Anche Gianluca Mastella ha voluto dare la notizia del suo fidanzamento attraverso i social. “Finalmente ora posso dichiarare al mondo che sono fidanzato con Lucia! Felicissimo di condividere questa notizia importante con voi amici di FB!”