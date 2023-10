Grande Fratello, Jill e Fiordaliso esagerano: Brunetti fa il pompiere

È ufficialmente scontro aperto tra Jill Cooper e Beatrice Luzzi. D’altronde si sa, da quando è iniziato il Grande Fratello 8, la Luzzi non è mai stata particolarmente apprezzata dai coinquilini della Casa più spiata d’Italia e che, in neanche due mesi dall’inizio del reality, le anno letteralmente detto di tutto. “Falsa, manipolatrice, subdola, malefica, diabolica, madre che non pensa ai figli, ripugnante, piena di bile che la divora, odiatrice di uomini“, sono solo alcuni degli appellativi che i gieffini hanno usato per descrivere la Luzzi.

Ieri però c’è stato chi addirittura l’ha tacciata di bullismo. Un’accusa molto grave e che ha visto protagonista Jill Cooper. L’esperta di fitness è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello ma ha già avuto modo di far parlare di se in più occasioni. Alleatasi con tutte le altre donne della casa, in particolare con Fiordaliso, nelle scorse ore si è lasciata andare ad alcune confessioni molto pesanti circa il suo rapporto con la Luzzi e che potrebbero portare il conduttore, Alfonso Signorini, a intervenire e parlare dell’accaduto nella puntata che andrà in onda stasera, giovedì 26 ottobre.

Le accuse di Jill Cooper a Beatrice Luzzi

Jill Cooper ne è fermamente convinta: Beatrice Luzzi sta bullizzando tutta la Casa del Grande Fratello. “Non le permetto di farmi questi. Io non posso essere bullizzata mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima. […] Non è una vittima, ma proprio assolutamente”, ha affermato l’esperta di fitness nel corso di una chiacchierata in giardino con alcuni altri coinquilini.

A quel punto anche Fiordaliso si è espressa e ha dato man forte dalla regina del fitness affermando: ”Lei sta proprio bullizzando la casa hai detto benissimo“. Ma a cercare di mettere in guardia le donne e far loro capire la gravità delle loro affermazioni è arrivato Mirko Brunetti, che ha redarguito le due con un “Occhio ragazze“. Un avvertimento che non è stato colto evidentemente da Fiordaliso, che ha risposto stizzita: “Oh è vero“.

Davanti a queste affermazioni, le opinioni dei telespettatori si sono divise tra chi pensa che siano gli altri ad attaccare la Luzzi facendo del bullismo nei suoi confronti e chi invece si chiede come faccia una concorrente dalla personalità così controversa ad avere molti fans.

L’ennesimo scontro tra Jill Cooper e Beatrice

Ma non è finita qui perché ieri pomeriggio Beatrice Luzzi ha beccato in pieno Jill Cooper mentre stava letteralmente sparlando di lei con Angelica e Giselda.

A quel punto la Luzzi si è avvicinata alle tre concorrenti e ha voluto spiegazioni da parte di Jill Cooper che di tutta risposta si è alzata e le ha detto: “Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava. Mamma mia hai l’orecchio supersonico fantastica! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza da un chilometro. Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te basta. Non ho la forza di discutere ti prego mollami“.

Nuove incomprensioni tra Jill e Beatrice ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/PfeELGy3w4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2023

L’ennesimo scontro dal momento che non è la prima volta che ci sono dei dissapori tra Jill e Beatrice. L’ultimo episodio che le ha viste protagoniste è andato in onda proprio lunedì scorso, 23 ottobre, dopo la puntata: “A me tutto questo fa terrore. Io non posso permettermi che qualcuno manipoli la realtà. Lavoro con la sincerità e nessuno deve minare questo. Mi fa paura e non le permetto di farmi quello che ha fatto ad altri“, aveva affermato l’esperta di fitness.