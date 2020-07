Grande Fratello: Jessica Vella e Kevin si sono lasciati di nuovo

Nuova rottura tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi, ex concorrenti della quattordicesima edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Alessia Marcuzzi. Dal 2015 ad oggi, per ben cinque anni, la gemella di Lidia e il modello si sono amati in maniera discontinua, tra tira e molla, gelosie e tormenti. Ora sembra arrivata la separazione definitiva, come chiarito dalla bella siciliana su Instagram. È stata la stessa Jessica a dare l’annuncio sul suo account social, non nascondendo lacrime ed emozione per questo momento particolarmente difficile. La web influencer ha ammesso di aver provato fino all’ultimo a far funzionare la relazione con Kevin ma alla fine ha scelto di mettere un punto definitivo. Decisione che Ishebabi ha preso di buon grado, anche se al momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

Jessica e Kevin del Grande Fratello 14 non stanno più insieme

Nonostante i numerosi alti e bassi negli ultimi cinque anni, Jessica Vella e Kevin Ishebabi del Grande Fratello avevano deciso di dare un’altra chance al loro amore lo scorso novembre. Ultima chance, quella definitiva, che ha poi spinto la sorella di Lidia Vella a dire basta. Jessica ha dichiarato che non era propensa a comunicare ufficialmente la notizia ma poi ha cambiato idea per rispetto di tutte quelle persone che l’hanno sempre seguita e sostenuta. E che, proprio come lei, credevano nel rapporto tormentato, ma assai sincero, con Kevin. La Vella ha spiegato che dopo tanti tira e molla era giusto mettere un punto definitivo. La storia non è decollata e visto l’età che avanza e i sogni che si fanno più grandi è giusto non illudersi.

La richiesta di Jessica Vella ai suoi follower dopo l’addio a Kevin

Nelle sue storie Instagram Jessica Vella ha chiesto ai suo follower di non inviare alcuna segnalazione sul suo ormai ex fidanzato Kevin Ishebabi. Il messaggio è chiaro: Jessica non vuole sapere più nulla di Kevin. La 27enne ha sofferto molto per questa liaison e non vuole più stare male in futuro. “Non sto bene però questo momento passerà sicuramente“, ha sottolineato.