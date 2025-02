Grande Fratello, Javier ‘Cinghialone’ di Gessica Notaro. Fans stupiti

Il gioco nella casa del Grande Fratello continua e mentre il pubblico italiano si appresta a seguire le dinamiche dei concorrenti, curioso di conoscere chi sarà il vincitore, Gessica Notaro dedica un post al suo migliore amico Javier, uno dei gieffini che oggi compie 30 anni. Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno fatto emozionare i fans. Complicità, empatia e affetto si percepiscono tra le righe e molti si augurano che il messaggio possa arrivare anche al cuore del festeggiato.

Le dolci parole per Javier

Gessica Notaro ha condiviso con i fans una foto insieme a Javier: un primo piano dei due amici mentre, probabilmente, erano in un locale in attesa di mangiare o bere qualcosa in compagnia. Entrambi eleganti, di una semplicità unica, scattano un selfie attraverso cui si percepisce un sorriso amichevole. Poi la dedica emozionante: “Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene – si legge – Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è’ ricordata di avere un grande debito con te.. ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio”.

L’imprenditrice ha poi continuato, facendo un grande in bocca al lupo al suo amico affinché arrivi in finale. Non solo, ha voluto sottolineare quanto sia felice che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia abbia trovato l’amore. Le manca e non vede l’ora di abbracciarlo.

La reazione dei fans

Le parole di Gessica Notaro e in particolare il soprannome dato al suo migliore amico “cinghialone” non sono passate inosservati, anzi, hanno scatenato i fans del gieffino e dell’imprenditrice in una serie di commenti sui social. Tutti, però, sono rimasti esterrefatti dalla dedica, affermando che tra i due si percepisce proprio un rapporto sano, genuino e senza secondi fini.

Molti hanno voluto confermare quanto detto già qualche settimana fa in diretta al Grande Fratello, quando la Notaro ha raggiunto il suo amico per una sorpresa. I due rappresentano l’amicizia vera.

Chi è Javier

Classe 1995, Javier Martinez è italo-argentino. E’ nato in America del Sud ma durante l’infanzia si è stabilito con la sua famiglia in Sardegna. Ed è lì che ha iniziato la sua carriera pallavolistica. Infatti, fin da piccoli si è distinto per il suo talento sportivo e nel 2010, all’età di 15 anni è entrato a far parte del team della Lube Banca Macerata.

Il giovane si è fatto conoscere, però, con la partecipazione a Temptation Island come tentatore nel 2019. Quell’anno ha rappresentato un momento di svolta nella sua vita visto che grazie a quell’esperienza è diventato un volto noto della televisione italiana ed oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello.