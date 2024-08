Grande Fratello, grandi novità in arrivo: cosa potrebbe cambiare

C’è grande attesa per la prossima edizione del Grande Fratello che dovrebbe andare in onda a partire da settembre su Canale 5. Proprio a riguardo potrebbero esserci alcune novità che andrebbero a rivoluzionare completamente il reality. Per il momento si tratta di semplici rumor e, secondo l’indiscrezione, la produzione del programma starebbe valutando attentamente il da farsi, ma capiamo meglio quali potrebbero essere i cambiamenti di cui si parla.

Tra il 16 ed il 26 settembre dovrebbe prendere il via la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come ogni anno la fine del programma è prevista verso marzo, tuttavia questa volta potrebbero esserci delle grandi novità. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, difatti, la produzione starebbe valutando di apportare alcuni cambiamenti. Ogni anno, verso il mese di dicembre, ai concorrenti viene offerta la possibilità di rinnovare il contratto oppure di uscire dalla casa. Stavolta le cose potrebbero essere gestite in maniera diversa.

Mediaset starebbe difatti pensando, secondo quanto scritto da TvBlog, di raddoppiare l’appuntamento con il Grande Fratello. Potrebbero quindi andare in onda nella stessa stagione due edizioni diverse del reality, con cast differenti. Ognuna durerebbe tre mesi circa e si starebbe pensando anche ad un crossover tra la prima e la seconda. Quest’ultima idea consisterebbe nello specifico nel far passare il vincitore ed altri due finalisti della prima edizione da quella autunnale alla seconda invernale. Per il momento, comunque, si tratta di semplici rumor ed ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte della produzione del programma.

Gli 8 vip del cast

Intanto nelle ultime ore sono stati condivisi i nomi degli 8 vip che dovrebbero far parte del cast della prossima stagione. L’elenco comprende Giulia Mannucci, ex partecipante della terza edizione de Il Collegio; la modella Helena Prestes, già volto noto dei reality per la sua partecipazione a Pechino Express e all’Isola Dei Famosi; l’attore Iago Garcia, ex concorrente e vincitore di Ballando Con Le Stelle; Ilaria Galassi, ex volto di Non E’ La Rai; la cantante Jessica Morlacchi; l’ex modella Clarissa Burt; Clayton Norcross, noto per il ruolo di Thorne in Beautiful; il coreografo Enzo Paolo Turchi.