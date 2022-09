La vita di Ferdi Berisa dopo il Grande Fratello è ancora caratterizzata, purtroppo, dai problemi nell’ottenere la cittadinanza italiana. Ferdi è diventato un volto noto partecipando nel 2009 al reality show, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia è riuscito a conquistare il pubblico, vincendo il GF, ma anche il cuore di Francesca Fioretti, anche lei concorrente della stessa edizione. Tra loro fuori dalla Casa è durata qualche mese e poi è finita. Nel frattempo Ferdi si è allontanato dalla televisione e anche dal giornalismo, dove aveva cominciato a muovere i primi passi dopo la vittoria del GF 9.

Intervistato da Fanpage, Ferdi Berisa ha raccontato i problemi con la cittadinanza italiana. La sua storia è molto particolare: viene dal Montenegro, è arrivato in Italia col gommone quando aveva circa 10 anni – oggi ne ha 35 – insieme a suo papà. Ha trascorso i primi tempi insieme al genitore, che però non si prendeva bene cura di lui e lo costringeva a rubare. Così le forze dell’ordine lo hanno sottratto al padre; Ferdi ha vissuto in un istituto di Fano e si è diplomato presso l’istituto alberghiero. Quando ha dovuto lasciare anche l’istituto, raggiunta ormai la maggiore età, sono cominciati i guai.

“Io mi sento italiano”, ha detto nell’intervista. I primi problemi si sono presentati quando ha fatto richiesta di un documento ulteriore di riconoscimento, oltre al permesso di soggiorno. A quel punto gli hanno spiegato che avrebbe dovuto presentare un documento d’origine, che lui però non ha e non è riuscito a reperire in Montenegro. Questo perché avrebbe dovuto tornare in Montenegro entro i 23 anni e registrarsi come cittadino. Inoltre sui suoi documenti risulta essere nato in Macedonia, errore dovuto all’istituto al quale è stato affidato pare. Anche in Macedonia però non ha ricevuto risposte. Così Ferdi Berisa ha fatto causa allo Stato Italiano:

“Ho preso due avvocati qui in Italia e abbiamo fatto causa allo stato. Mi hanno detto ‘Va bene, allora ti riconosciamo l’apolidia’. Ho detto va beh, è già un piccolo passo, non è una vittoria. La vittoria è avere la cittadinanza italiana. Io ho il cuore italiano, mi sento italiano, voglio essere italiano”

Grazie all’apolidia però ora Ferdi può fare richiesta per la cittadinanza italiana. Anche in questo caso sta incontrando ostacoli: deve presentare gli ultimi tre anni di reddito, che deve rispettare un certo minimo. Il problema al momento è che a causa del Covid ha lo storico economico “sballato”, ha detto. Quindi il commercialista gli ha consigliato di aspettare tre anni. “Una situazione che non auguro a nessuno, ti priva di identità”, si è sfogato l’ex gieffino.

Cosa fa nella vita oggi Ferdi Berisa? Ha abbandonato il mondo della televisione ormai da tempo. Quando era più giovane ne era affascinato, poi conoscendone le dinamiche ha capito che non era adatto a lui. Ha aperto varie attività negli anni: ha avuto un ristorante, un lido balneare, una piadineria e ancora un ristorante. Oggi ha un negozio di dolciumi e ha fondato un’associazione che aiuta i più bisognosi.