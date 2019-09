Grande Fratello, Fedro di nuovo in tv: è dimagrito ed è diventato papà

Grande Fratello, Fedro oggi: lavoro, vita privata e ritorno in tv a Pomeriggio 5

Fedro Francioni è tornato in tv. Uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello è riapparso nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffino si è presentato alla corte di Barbara d’Urso diverso dai suoi esordi sul piccolo schermo: ha perso numerosi chili e porta una lunga barba. Fedro è intervenuto nel dibattito sulle diete e non ha fornito molti dettagli sulla sua vita privata. Francioni ha però chiarito che è riuscito a perdere peso grazie al figlio, un bimbo di 3 anni che non sta mai fermo. Il piccolo si chiama Gianfilippo e fa spesso capolino sul profilo Instagram di Fedro, che è felicemente impegnato da diversi anni. Non è chiaro se Francioni sia convolato a nozze oppure no: quel che è certo è che ha una vita privata serena e appagante.

Che fine ha fatto Fedro Francioni del Grande Fratello 3

Dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello – quella vinta da Floriana Secondi ma che vedeva nel cast anche Luca Argentero – Fedro Francioni si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Ha preferito dedicarsi ad altro e da sei anni lavora come speaker radiofonico a Radio Piter Pan, emittente veneta.

Fedro Francioni costretto ad abbandonare il Grande Fratello

Nel 2003, nella prima edizione condotta da Barbara d’Urso, Fedro è stato costretto ad abbandonare il Grande Fratello per via di un lutto famigliare. Nella Casa più spiata d’Italia aveva però preso una sbandata per la rossa Angela Sozio e aveva instaurato un buon legame con Luca Argentero.