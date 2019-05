Grande Fratello: domenica i concorrenti lasciano la casa per votare

Grande Fratello, comunicato a sorpresa in Casa: i concorrenti potranno uscire

I concorrenti del Gf 16 potranno lasciare la Casa per esercitare il diritto al voto, ma secondo regole ben precise. Non è la prima volta che accade, già in passato ci sono state le votazioni durante un Grande Fratello e i concorrenti hanno potuto esercitare il proprio diritto. Succederà nuovamente in questa 16esima edizione, diciamo Nip. Non saranno affatto lasciati liberi di tornare a casa da soli, ma saranno ben scortati dalla produzione per assicurarsi che non entrino in contatto col mondo esterno. Oggi pomeriggio i ragazzi sono stati messi al corrente di tutto e il comunicato è arrivato in Casa come anche a noi. Mediaset ha fatto sapere che in occasioni delle Elezioni Europee e Amministrative 2019, i concorrenti del Grande Fratello che decideranno di esercitare il diritto al voto avranno la possibilità di farlo.

Gf, i concorrenti lasciano la Casa per votare: ecco cosa succederà

Poi si legge: “I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”. I ragazzi avranno a disposizione da oggi i programmi elettorali dei vari schieramenti politici, in modo da maturare la propria decisione prima di recarsi a votare. Anche in questo caso, però, la consultazione degli stessi non è totalmente libera. I programmi non sono stati lasciati sul tavolino in salotto. Attraverso un comunicato che hanno letto Gianmarco e Gennaro, dalla diretta del Gf abbiamo appreso che chi di loro vorrà consultare i programmi dovrà prima farne richiesta in confessionale. Dopo aver avvisato gli autori, potranno recarsi nella Mistery Room ma da soli, uno alla volta.

Concorrenti del Gf fuori dalla Casa: domenica potranno andare a votare

Dunque i concorrenti del Gf domenica usciranno dalla Casa per qualche ora. Tutti insieme? Probabilmente no, altrimenti la diretta rimarrebbe vuota. Il Grande Fratello potrebbe organizzare dei turni in modo da non lasciare la Casa vuota. I ragazzi potranno rimanere fuori per un massimo di dodici ore, è sembrato di capire dai loro discorsi. Dunque dovranno recarsi al seggio, votare e rimettersi subito in viaggio per tornare a Cinecittà.