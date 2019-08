Che fine ha fatto Danilo Aquino del Grande Fratello 15

Danilo Aquino è tornato alla vita di sempre dopo il successo al Grande Fratello 2018. Ma con una novità importante: sta per diventare padre. La compagna dell’elettricista, Giada, è al quarto mese di gravidanza e la nascita del bambino è prevista entro la fine dell’anno. Dopo il successo ottenuto nel reality show di Barbara d’Urso Danilo è rimasto con i piedi per terra ed è tornato a fare il suo vecchio lavoro, ovvero riparare elettrodomestici. Il 32enne ha lasciato presto le luci della ribalta per mettere su una piccola ditta con qualche dipendente. Subito dopo, forte dell’amore nei confronti della sua fidanzata, ha deciso di allargare la famiglia. Detto, fatto: il primogenito di Danilo arriverà a dicembre.

Danilo Aquino del Grande Fratello è tornato a fare l’elettricista

“Dopo il Grande Fratello sono tornato al mio vecchio lavoro: riparo lavatrici, frigoriferi e condizionatori. Sì, le luci dello spettacolo si sono spente per me, ma adesso se ne accendono altre: a dicembre divento papà del mio primo figlio e sono emozionatissimo”, ha dichiarato Danilo Aquino al settimanale Di Più Tv. Danilo e la compagna Giada, che ha 26 anni e lavora come commessa in un supermercato, si sono conosciuti un mese prima dell’inizio del Grande Fratello 15 ma solo dopo la fine del programma la loro storia ha spiccato il volo. “Quando sono entrato nella Casa non ho fatto altro che pensare a lei, era il mio chiodo fisso. Quando sono uscito, ho deciso di andare subito a convivere con lei”, ha ammesso Danilo.

Danilo Aquino: il matrimonio con Giada può attendere

Nonostante l’arrivo imminente del bambino, Danilo e Giada non hanno ancora parlato di matrimonio. Per il momento sono entrambi concentrati sulla gravidanza ma in futuro non è da escludere. E Danilo ha già annunciato che al grande evento non mancheranno i ragazzi del Grande Fratello e in particolare Matteo Gentili, con il quale l’amicizia continua tutt’oggi.