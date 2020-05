Grande Fratello, Daniele Santoianni è stato arrestato in un maxi blitz

Daniele Santoianni arrestato: l’ex concorrente del Grande Fratello è finito in manette in un maxi blitz

Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello, è stato arrestato in un maxi blitz che ha coinvolto 91 persone. Il filone dell’inchiesta su cui hanno puntato i riflettori le forze dell’ordine è quello relativo ai clan dell’Arenella e dell’Acquasanta. Santoianni aspirava ad essere un manager. Ricordiamo che la sua partecipazione al reality show di Canale 5 risale a nove anni fa. Nella Casa più spiata d’Italia entrò il 26 ottobre 2009 e uscì l’8 marzo 2010. Daniele è nato a Termoli (in provincia di Campobasso) il 21 giugno 1981.

Chi è Daniele Santoianni del Grande Fratello

Repubblica.it ha scandagliato gli archivi Mediaset per riscoprire la storia di Santoianni prima dell’arresto. Viene definito una persona che “è molto socievole, un po’ lunatico e fin troppo schietto”. Come lui stesso spiegava, fu vittima della crisi economica del 2008. Così, in quell’epoca divenne un ex broker di una società fallita. Da qui la decisione di tentare un nuovo cammino, del tutto inedito: la tv. Ecco quindi che sbarca al Grande Fratello sul finire del 2009. “Pensavo che il mio fosse un futuro da manager, invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curricula in giro”, narrava in un’intervista del passato.

Daniele Santoianni del Grande Fratello: Bello e tenebroso, un vero sciupafemmine”

Sempre da quel che emerge dagli archivi Mediaset, il giovane concorrente del Grande Fratello, all’epoca della sua avventura sul piccolo schermo, veniva descritto come “bello e tenebroso”, nonché “un vero ‘sciupafemmine’”. In un’intervista del passato, a proposito della sua vita sentimentale, affermava: “Per ora sto benissimo da solo.” Circa la scelta di tentare la strada del GF, dichiarava: “Questa è l’opportunità giusta capitata nel momento giusto!”. Nessun problema con la convivenza forzata nel reality, “a patto che non incontri persone invadenti, superbe e maleducate”. Già all’epoca un chiodo fisso: “Realizzarsi professionalmente”. Oggi, la notizia del suo arresto.