Grande Fratello, chi sono i concorrenti più amati? Ecco la classifica

Manca sempre meno alla riapertura della porta rossa! Il Grande Fratello sta per ripartire con la nuova edizione e il pubblico già si prepara a nuove scene trash e surreali! Per celebrare il ritorno nella casa più spiata d’Italia, gli utenti di X hanno deciso di stilare una classifica sui concorrenti più amati in tutta la storia del programma. I risultati sono sorprendenti!

Quando si tratta di dominare sui social network, la televisione italiana non ha eguali. Su X, l’ex Twitter di Elon Musk, un paio di giorni fa è partito un trend mondiale: condividere i momenti più belli dei reality show. Hai voglia a mettere i vari programmi americani o inglesi, il trash italiano ha invaso il social! Clip storiche del Grande Fratello dalla prima edizione all’ultima hanno fatto partire un’operazione nostalgia agli utenti! Da i migliori momenti del Grande Fratello si è passati velocemente a scegliere il partecipante migliore. L’account di Iperborea, famosa per i ”Riassuntoni” delle vicende trash della televisione, ha lanciato un sondaggio che ha totalizzato ben 700 mila voti!

I protagonisti più amati del Grande Fratello: chi non è arrivato sul podio

700 mila voti divisi tra tutti i protagonisti che sono passati dalla casa del Grande Fratello, da i più famosi che hanno fatto la storia del programma, a quelli che sono durati da Natale a Santo Stefano. Non immaginerete mai i risultati! La classifica parte dalla posizione 60, con i concorrenti che sono riusciti ad accaparrarsi almeno un centinaio di voti, quelli con meno di 100 voti non sono neanche arrivati a piazzarsi! La meno votata? Simona Tagli! Ma ci sono nomi che sono stati dei veri protagonisti del Grande Fratello nelle postazioni più basse.

Elisabetta Gregoraci : 53° posto

: 53° posto Edoardo Donnamaria : 50° posto

: 50° posto Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi: rispettivamente 47° e 41°

Ma questo è niente! La Top 40 è casa di personaggi che hanno fatto veramente la storia del reality.

La vincitrice dell’ultima edizione, Perla Vatiero, nonostante il supporto dei fan nella casa e fuori ha toccato il 40° posto di gradimento. Tommaso Zorzi, vincitore e protagonista del GFVIP 5 è solo 37°. Dayane Mello è 27°, anche lei regina della casa dell’edizione del 2020-2021 non ha riscontrato successo nel sondaggio. Nella Top 20 c’è stato poi un ex aequo che sta facendo impazzire tutti i fan del reality che hanno votato: alla 12° posizione con lo stesso numero esatto di voti ci sono Soleil Sorge e Oriana Marzoli. Qualcuno invoca uno spareggio tra le due da disputare dal vivo, ci si può solo immaginare le frecciate che le due indiscutibili protagoniste si tirerebbero!

Top 10 e Top 3: Chi è il concorrente del Grande Fratello più amato di tutti i tempi?

Sara Ricci : 10°

: 10° Edoardo Tavassi : 9°

: 9° Stefania Orlando : 8°

: 8° Daniele Dal Moro : 7°

: 7° Rosy Chin : 6°

: 6° Anita Olivieri : 5°

: 5° Antonella Fiordelisi: 4°

Eccoci sul podio, siamo arrivati a scoprire chi sono i tre protagonisti che gli utenti di X amano più di tutti gli altri! Già la Top 10 ha fatto partire tantissime discussioni perché ci si ritrovano concorrenti che hanno fatto molto discutere!

Al terzo posto, si aggiudica la medaglia di bronzo Rosanna Fratello! La cantante che nell’ultima edizione del GF è durata pochissimo ma abbastanza da conquistare il cuore dei social a quanto pare.

La medaglia d’argento se la aggiudica a sorpresa Vittorio Menozzi, ma il primo posto è della regina di cuori: Beatrice Luzzi. Beatrice si è aggiudicata il primo posto con ben 232 mila voti, il 33% del totale! Non avrà vinto al televoto, ma ha vinto l’affetto da casa! E voi, siete d’accordo con questa classifica?