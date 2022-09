Che fine hanno fatto George Leonard e Carmela Gualtieri del Grande Fratello? I due si sono conosciuti e innamorati alla decima edizione del reality show di Canale 5, quello condotto da Alessia Marcuzzi, con Alfonso Signorini opinionista, e andato in onda nel 2009 (con Mauro Marin vincitore). La relazione tra gli ex gieffini ha fatto sognare tutti e ha portato pure alla nascita di una figlia, la piccola Violante.

Oggi sia George Leonard sia Carmela Gualtieri hanno lasciato il mondo dello spettacolo. Il primo, che quando varcò la Porta Rossa era un personal trainer, attualmente è un imprenditore che vive sei mesi l’anno a Ibiza. Qui si è trasferito nel 2015 e si è dedicato all’eyewear: come raccontato di recente al settimanale Mio George realizza occhiali in microfibra di vinile, riciclando i famosi dischi. Ogni occhiale ha un riferimento a un disco particolare, da Eros Ramazzotti a Pupo passando per Enrique Iglesias.

Modelli futuristici che piacciono a molti personaggi noti e che hanno pure convinto uno stilista del calibro di Giorgio Armani: prossimamente George Leonard e il suo staff lanceranno tre creazioni per la nota casa di moda italiana. Un percorso fortunato, dunque, per l’ex concorrente del Grande Fratello, che oggi ha 40 anni. Anziché darsi da fare come opinionista o prezzemolino tv ha preferito crearsi un futuro più stabile e solido. Leonard si dà inoltre da fare come dj e producer: la musica è da sempre la sua passione più grande.

George Leonard ha però ammesso che non disdegnerebbe l’ingresso nella versione Vip del Grande Fratello, un po’ come accaduto di recente a Raffaella Fico e Francesca Cipriani, che prima di entrare nell’edizione celebrity sono diventate note grazie al Nip.

George Leonard e Carmela Gualtieri non stanno più insieme ma restano in contatto per il bene della figlia che hanno in comune, Violante, che ha dieci anni. L’imprenditore è padre pure di Dan, nato da un precedente legame e avuto quando aveva appena venti anni.

In che rapporti sono oggi George Leonard e Carmela Gualtieri

George Leonard ha parlato così della sua ex più famosa, ovvero Carmela Gualtieri:

“Abbiamo un rapporto positivo. Stiamo bene insieme quando ci vediamo per la bambina. C’è reciproco rispetto e voglia di costruire: bisogna crescere una figlia insieme. Con tutte le mie ex ho mantenuto un bel legame: non sono una persona litigiosa, sono contento se stanno bene, perché sono le mamme dei miei figli”

Dopo la rottura da Carmela George ha ritrovato l’amore con Greta, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Al momento la coppia convive ma non pensa né al matrimonio né ad allargare la famiglia.

Che fine ha fatto Carmela Gualtieri

Di Carmela Gualtieri si sono perse del tutto le tracce. Non lavora nello showbiz e non è presente neppure sui social. Pare sia tornata a vivere in Sicilia, dove lavora come commessa in un negozio d’abbigliamento.