Grande Fratello cast: la lista ufficiosa delle prime 6 vippone, i nomi

Manca poco più di un mese all’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello. Quella che inizierà il prossimo 11 settembre sarà un’edizione decisamente diversa dalle altre, a partire dal cast. Prima di tutto, composto da personaggi VIP e NIP (ovvero non famosi). Inoltre, Pier Silvio Berlusconi avrebbe vietato l’ingresso nella Casa a due categorie specifiche di papabili partecipanti: gli influencer e coloro che hanno un profilo sulla piattaforma OnlyFans.

Alla luce di tutto ciò, dunque, chi potremmo vedere entrare nella Casa più spiata d’Italia? Negli anni passati, la maggior parte dei vipponi svolgevano proprio il lavoro di influencer, oltre al fatto che è alquanto difficile riuscire a reclutare personaggi con una carriera già consolidata. Ad ogni modo, nelle ultime ore sarebbe uscita un’indiscrezione sulle prime sei papabili donne che entrerebbero a far parte del reality. Di chi si tratta?

Tra la lista dei papabili nomi troviamo Justine Mattera, showgirl e attrice vista recentemente nel programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci, Back to school 2. La lista continua con due sorelle, Brigitta e Benedicta Boccoli: la prima è la moglie di Stefano Nones Orfei, figlio della compianta Moira, mentre la seconda è una regista e scrive una rubrica per Il Fatto Quotidiano.

Successivamente, potrebbero sbarcare al GF Samira Lui, valletta a L’eredità ed ex concorrente di Tale e Quale Show, e Giorgia Venturini, ex naufrafa de L’Isola dei Famosi, nonché conduttrice di X Style. Infine, l’ultimo grande nome uscito sarebbe quello della cantante Fiordaliso. Quest’ultima, però, ultimamente sta avendo diversi problemi di salute, essendo stata anche operata d’urgenza. Per questo, una sua possibile partecipazione potrebbe essere a rischio.

Il cast non sarà l’unica novità di quest’anno. Com’è noto, ci sarà un’unica opinionista, ovvero la giornalista Cesara Buonamici, e una nuova ‘opinionista social’ al posto di Giulia Salemi, ossia Rebecca Staffelli. Ma, soprattutto, la linea che il reality seguirà sarà completamente differente: non si accetteranno liti o scontri forti, mentre le cosiddette “lotte tra fandom” sui social potrebbero causare gravi ripercussioni ai concorrenti. Insomma, con queste premesse, non resta che attendere per capire come sarà composta il cast definitivo del GF 8.