Grande Fratello, Andrea Hirai Cocco diventa papà: annuncio a sorpresa

Vi ricordate di Andrea Hirai Cocco del Grande Fratello? Ha vinto l’undicesima edizione, quella più lunga di sempre. Se i Vipponi di quest’anno sono rimasti chiusi nella Casa per 169 giorni, Andrea e tutti i suoi compagni di avventura hanno trascorso nella Casa del GF ben 183 giorni. Sei mesi esatti, dal 18 ottobre del 2010 al 18 aprile del 2011. Andrea ha conquistato il primo posto in quella edizione e ne uscì anche in coppia. In realtà era anche entrato in coppia ed è uscito fidanzato con una concorrente. Era fidanzato con Silvia, ma nel corso dei sei mesi si sono lasciati e poi lui ha iniziato una relazione con Margherita Zanatta. La loro storia non ha resistito nel tempo e si sono lasciati.

Oggi Andrea Cocco diventerà papà per la prima volta. Un annuncio arrivato a sorpresa nelle ultime ore, che ha ricevuto già centinaia di commenti e di mi piace. I suoi fan sono entusiasti e non immaginavano minimamente il lieto evento. In effetti Andrea sembra essere molto riservato sui social, le foto insieme alla fidanzata Teresa si contano sulle dita di una mano. L’ultima pubblicata è accompagnata da questa dedica: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”. Quindi sarà un maschietto e si chiamerà Massimo.

Dagli hashtag si intuisce che non manca molto alla nascita del primo figlio di Andrea Cocco, che ha scritto anche il nome in giapponese del bimbo: Chikahiro. Il vincitore del GF 11 è infatti italo-giapponese, come il pubblico più affezionato ben ricorderà. Andrea Cocco e la fidanzata Teresa accoglieranno presto tra le braccia il frutto del loro amore. Di lei si sa ben poco, se non che è un’insegnante e anche ingegnere. Stanno insieme da meno di un anno, almeno così pare di capire dagli indizi sul profilo Instagram di Andrea.

Trenta settimane fa ha pubblicato una foto con lei e ha scritto: “La felicità all’improvviso”. A distanza di un paio di mesi, inoltre, le ha fatto gli auguri scrivendo che quello era il suo primo compleanno insieme a lui. Insomma, stanno insieme da – almeno – otto mesi e ben presto diventeranno genitori. Un vero colpo di fulmine!