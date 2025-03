Grande Fratello, addio al giovedì in anticipo: i motivi della chiusura

I vertici Mediaset hanno cambiato i palinsesti all’ultimo minuto: addio al doppio appuntamento con il Grande Fratello. Fino alla finale del 31 Marzo si andrà in onda solo il lunedì, il raddoppio del giovedì viene chiuso in anticipo. Ecco perché e cosa sostituirà il reality.

A dare la notizia ufficiale è Davide Maggio sul suo blog: ad appena 3 settimane dalla finale, il Grande Fratello chiuderà tra 3 puntate. In casa sono rimasti 11 inquilini, probabilmente d’ora in poi il lunedì si andrà avanti con doppie eliminazioni. L’ultima puntata del giovedì sarà quella del 13 Marzo. Maggio ha calcolato il numero di puntate di quest’anno rispetto a quelle dello scorso anno e il flop di questa edizione è evidente dai numeri. Non solo gli ascolti naufragano di puntata in puntata, ma quest’anno ci saranno ben 5 puntate in meno rispetto all’anno scorso, che si andò con il doppio appuntamento fino alla finale.

Can Yaman e Titanic a sostituire il Grande Fratello: colpa degli ascolti?

Ancora non hanno annunciato i programmi della stagione primaverile, ma a Canale 5 sono pronti a cambiare i palinsesti in corso d’opera. A sostituire gli ultimi appuntamenti precedentemente previsti del Grande Fratello il giovedì ci saranno il colossal Titanic (per l’ennesima volta) e la prima puntata della nuova miniserie ”Il Turco”, con protagonista Can Yaman, che non rivedevamo sui nostri schermi da un po’. I motivi della chiusura anticipata del giovedì sono senza dubbio da imputare agli ascolti bassi, anzi bassissimi, di questa edizione che fa acqua da tutte le parti. Non solo è stato fatto il clamoroso errore di andare in onda durante la settimana di Sanremo, ma Signorini e co. stanno pagando uno scotto ben più grande: l’assenza totale di dinamiche. Mai come quest’anno il pubblico ha abbandonato la visione.

Tra le dinamiche montate ad arte, il ripescaggio e la denuncia del Codacons, questa stagione del GF passerà alla storia per i motivi sbagliati. Il pubblico si è stancato dei favoritismi e delle mancate punizioni e il reality, in mano ai fandom ha fatto il botto di televoti (sia veri che falsi) ma ha perso in ascolti. Così, i vertici di Mediaset hanno deciso di correre ai ripari in anticipo. Anziché dover sopportare l’ennesimo flop della diretta del giovedì, è meglio pararsi con un film ”cuscinetto” come Titanic e giocarsi il jolly Can Yaman. L’attore turco non torna sui nostri schermi da un po’ e l’attesissima serie può riportare su Canale 5 la community di fan di Yaman.