Grande Fratello, Signorini a tutto Beautiful: giovedì entra Brooke!

Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio: dopo Clarissa Burt e Clayton Norcross, giovedì nella casa più spiata d’Italia farà il suo ingresso un’altra star d’oltreoceano. Sarà una sorpresa spiazzante per Clayton, il bel Thorne Forrester, perché si tratta della sua collega ed ex fiamma Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke Logan di Beautiful! Nel nuovo promo della puntata di giovedì del Grande Fratello viene rivelato lo scoop.

Nella diretta di ieri, Clayton Norcross ha varcato la porta rossa e non si è tenuto nemmeno un cecio in bocca! Alfonso Signorini, con la complicità della personalità vulcanica di Jessica Morlacchi, ha voluto sapere qualche pettegolezzo su quello che accadeva dietro il set di Beautiful. Clayton ha rivelato che tra lui e Katherine Kelly Lang c’è stato un flirt a telecamere spente. Se Thorne e Brooke non hanno avuto una storia nella soap opera più lunga di sempre, ci hanno pensato gli attori. E ora vedremo se la Lang confermerà e se darà altri scoop.

A tutto Beautiful: Brooke Logan sbarca anche al Grande Fratello

Chissà come reagirà Clayton Norcross quando vedrà entrare Katherine Kelly Lang in casa! Quello che sappiamo è che, almeno per ora, non è previsto l’ingresso dell’iconica Brooke come concorrente. Si dovrebbe trattare dunque soltanto di una sorpresa per agli appassionati di Beautiful, e per Clayton. Già ieri nella puntata c’era stato quasi uno spoiler su questa entrata da parte di Beatrice Luzzi, che aveva fatto intendere che Alfonso avesse puntato gli occhi sull’attrice. Sicuramente per creare chiacchiericci e dinamiche, vista la storia passata con Clayton e conoscendo quanto il pubblico italiano ancora ami Beautiful.

Gli attori di Beautiful spesso e volentieri vengono nei programmi italiani, il successo che la soap americana ha avuto nel nostro paese è senza precedenti, e tutti loro si sono sempre detti riconoscenti alla nostra televisione. Non ci sorprenderebbe se tra qualche settimana, la Lang finisse per diventare davvero una concorrente, e sarebbe davvero un colpaccio. Intanto vediamo come andrà giovedì, cosa si diranno i due attori, se ci sono dei risentimenti, dei non-detti che verranno svelati in prima serata o se tra loro c’è ancora qualcosa. Clayton ha rivelato che tra lui e Katherine c’è ancora un bellissimo rapporto e che ancora si sentono, vedremo se è vero!