Grande Fratello 2019 sesta puntata, eliminata e nominati: ecco cos’è successo

Gf 2019, puntata 13-14 maggio movimentatissima

Puntata movimentatissima quella del 13-14 maggio 2019 del Grande Fratello 16, e a tratti anche assurda se pensate al confronto tra Francesca De André, Roxy e Giorgio, oppure alla discussione tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Tanti gli argomenti trattati, altrettante le discussioni, e anche qualche sfuriata di Barbara d’Urso che non ha gradito per niente certe dichiarazioni di Gaetano Arena sull’intimità con Erica Piamonte. L’eliminata è stata Mila Suarez, uscita dopo discussioni continue con la De André e un Gf passato a difendersi dalle accuse degli altri concorrenti che non hanno gradito affatto alcuni suoi atteggiamenti.

La lite tra Francesca De André e Mila Suarez continua dopo l’eliminazione

Mila e Francesca hanno continuato a litigare anche dopo l’eliminazione: “Io non so perché sei così veramente – queste le parole della Suarez dallo studio –, tu hai messo un gruppo intero contro di me. Sono contentissima perché sono stata forte e ho sopportato tutto per un mese. Io ho cercato di parlare con te mille volte! Sono andata a parlare da tutti per chiarire, tu sai solo parlare e basta. Tu non stai bene! Adesso andrò a vedere fuori cosa hai detto di me! Vergognati per tutto quello che hai fatto! Ci vediamo fuori con gli avvocati!”. Ve lo dicevamo che la puntata è stata movimentata, no? Ma vediamo le nomination.

Le nomination della sesta puntata del Grande Fratello 2019

Gaetano ha nominato Serena e Kikò; Daniele ha nominato Gaetano ed Erica; Valentina ha nominato Gaetano e Serena; Kikó ha nominato Gaetano ed Erica; Francesca ha nominato Serena e Michael; Gennaro ha nominato Serena ed Erica; Enrico ha nominato Serena e Gaetano; Erica ha nominato Gaetano e Michael; Michael ha nominato Gaetano e Serena; Martina ha nominato Enrico e Gaetano.

In nomination sono finiti quindi Gaetano, Serena, Erica e Michael. Non sappiamo chi sarà eliminato, visto che il televoto al contrario non permette di fare pronostici attendibili; è certo tuttavia che Serena e Michael sono, almeno a nostro avviso, i candidati alla vittoria e sicuramente resteranno nel programma. Chi uscirà tra Gaetano ed Erica, secondo voi?