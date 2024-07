Grande Fratello 18, spunta il cast: nomi bomba e una chicca top

Era ora, dopo mesi di attesa abbiamo i nomi dei concorrenti che abiteranno la casa del Grande Fratello 18 a partire dall’autunno 2024. Per ora si tratta ancora di indiscrezioni, ma in rete i nomi più gettonati sembrano essere quelli di alcuni dei vipponi più amati al momento. Alfonso Signorini ci attende per una nuova edizione su Canale 5 a partire dal 16 settembre, praticamente mancano circa due mesi per iniziare una nuova avventura insieme agli inquilini del famoso loft di Cinecittà. I loro nomi? Un elenco bomba, ecco chi sono i nuovi (possibili) concorrenti del reality!

Jonas Berami

Ex tronista di Uomini e Donne, Jonas è un attore spagnolo super fan di Julio Iglesias. Ai tempi del dating show della De Filippi aveva scelto la dolcissima Rama Lila Giustini, che oggi si è rifatta una vita e ha anche un figlio! Ah, non dimentichiamoci la cosa più importante: Jonas aveva interpretato il celebre “Juan” nella soap “Il Segreto”. Come se la caverà nella casa?

Jonathan Kashanian

Chi non conosce il mitico Jonathan? Ex gieffino since 2004, trend setter, opinionista e stilista: il poliedrico showman parteciperà di nuovo al reality dopo quasi vent’anni!

Vera Gemma

Anche l’ex spogliarellista Vera Gemma potrebbe essere una dei nuovi concorrenti. La giovane, che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, varcherà la porta rossa per aggungere un po’ di brio alla casa di Cinecittà.

Nadia Rinaldi

Già in passato le era stato chiesto di partecipare al Grande Fratello, ma lei aveva rifiutato per problemi personali. Quest’anno, sembra invece pronta ad una nuova avventura: una preziosa aggiunta alla sua carriera.

Garance Authiè

Eccoci alla chicca: per ora si tratta solo di rumor, ma la presunta ex di Fedez appena dopo la storia con Chiara Ferragni potrebbe entrare a far parte del cast. Del resto, chi non è curioso di conoscere la donna che ha fatto battere il cuore al rapper dopo il divozio?

Grande Fratello 18, altri nomi dei possibili nuovi concorrenti

Le voci corrono e i nomi spuntano come funghi, ma nulla è ancora sicuro, anche se i nomi citati sembrano essere quelli più plausibili. Dopo la rinuncia di far entrare Ron Moss al Grande Fratello per questioni di budget, gli spoiler corrono velocissimi. In forse anche altri VIP famosissimi, come Alex Gadea, Giulia De Lellis e Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne. I conduttori del Grande Fratello 18? Alfonso Signorini in prima linea, affiancato nientemeno che da Ilary Blasi. Voi cosa ne pensate? Qual è il nome top che vorreste vedere all’interno della casa?