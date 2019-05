Grande Fratello 16 settima puntata: l’eliminato e i tre nominati

Grande Fratello 16 ieri sera: chi è stato eliminato e chi è stato nominato

Gaetano Arena è stato eliminato dal Grande Fratello 16. Il giovane modello ha avuto la peggio tra gli altri nominati, ovvero Erica Piamonte, Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Con la prima è riuscito ad avere un ultimo confronto dopo aver salutato definitivamente la Casa più spiata d’Italia. In seguito alle piccanti dichiarazioni di Gaetano i due si erano allontanati ma negli ultimi giorni sono riusciti a riavvicinarsi. E ora Gaetano spera di rivedere Erica fuori da Cinecittà, nella vita di tutti i giorni. Intanto l’avventura della commessa toscana continua: ad oggi Erica è sicuramente una delle concorrenti più amate di questa edizione.

Chi sono i tre nominati di questa settimana

E questa settimana Erica, tra le più nominate al Grande Fratello, è riuscita a scampare la nomination. A rischiare l’eliminazione questa volta ci sono infatti Martina Nasoni, Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Le nomination non sono avvenute in maniera omogenea: in base al colore che si pescava alcuni le hanno fatte in modo palese altri in forma privata. Chi uscirà tra i tre? Sicuramente si tratta di personaggi molto forti, che hanno inevitabilmente lasciato il segno in questa edizione della trasmissione Mediaset.

Grande Fratello 16: chi ha nominato chi

Daniele Dal Moro ha nominato Serena Rutelli e Erica Piamonte

Valentina Vignali ha nominato Martina Nasoni e Michael Terlizzi

Erica Piamonte ha nominato Michael Terlizzi e Gennaro Lillio

Gennaro Lillio ha nominato Enrico Contarin e Serena Rutelli

Kiko ha nominato Erica Piamonte e Martina Nasoni

Enrico Contarin ha nominato Francesca De André e Martina Nasoni

Gianmarco Onestini ha nominato Martina Nasoni e Serena Rutelli

Francesca De André ha nominato Enrico Contarin e Serena Rutelli

Michael Terlizzi ha nominato Serena Rutelli e Martina Nasoni

Serena Rutelli ha nominato Gennaro Lillio e Michael Terlizzi

Martina Nasoni ha nominato Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi