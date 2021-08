Caterina Siviero, 35 anni, igienista dentale e originaria di Venezia, è diventata mamma per la seconda volta il 20 agosto 2021. Il parto si è concluso in piena notte, più precisamente alle 3.27, come ha fatto sapere il suo compagno Marco Contini, attraverso un post divulgato su Instagram. A stretto giro, la stessa ex concorrente del Grande Fratello 12 ha pubblicato un post in cui ha dichiarato tutta la sua felicità per aver accolto tra le sue braccia Carlos Andrea, nome scelto per il figlio.

Caterina e Contini, di professione calciatore, si sono legati sentimentalmente nel 2016. Nel 2018 è giunto il loro primo frutto d’amore, una figlia chiamata Camilla. Nelle scorse ore hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Carlos Andrea che al momento della nascita ha fatto registrare sulla bilancia un peso pari a 4 chilogrammi e una lunghezza di 53 cm.

L’ex gieffina ha spiegato che tutto è filato liscio durante il parto e che non vede l’ora di far conoscere il piccino alla sorellina Camilla. Parole al miele per la mamma bis e per la neonata anche da parte di Marco.

Caterina Siviero, il percorso al Grande Fratello 12 e cosa fa oggi

Caterina si fece notare nella Casa più spiata d’Italia per la sua storia d’amore con l’ex gieffino Armando Avellino. Il suo percorso nel reality show di Canale Cinque, che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi, durò in totale 71 giorni. Dopo l’avventura televisiva finì al centro della cronaca rosa per aver intrecciato una storia con un altro ex gieffino, Fabrizio Conti. Dopo un periodo di popolarità, si sfilò dal chiacchiericcio e riprese a praticare la professione di igienista dentale, lavoro che svolge tutt’oggi.

Caterina proviene da una famiglia di origine cosiddetta allargata, rispettivamente composta dalla madre, dal padre, dal fratello Alberto e dai fratelli nati dal secondo matrimonio del papà: Giovanni e Virginia. I suoi genitori si sono separati quando Caterina aveva 4 anni. Lei non si è mai sentita di far parte di una famiglia. Prima di entrare al Grande Fratello 12 così si pronunciava circa la sua situazione personale: “Con mio padre c’è pochissimo dialogo, abbiamo in comune solo il lavoro, mentre negli ultimi anni, sto recuperando il rapporto con mia madre“.