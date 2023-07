Gramellini a La7: quale programma condurrà, c’è anche Barbero

In questo periodo di presentazione dei Palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024, nei prossimi giorni sarà il turno della rete di Urbano Cairo, La7. Nella giornata di martedì 11 luglio infatti la rete esporrà le nuove proposte televisive che, a partire da settembre, faranno compagnia a milioni di telespettatori. La curiosità è molta soprattutto riguardo il nuovo acquisto di La7, Massimo Gramellini. I telespettatori infatti attendono di sapere quali sono i piani della rete per il celebre giornalista.

Massimo Gramellini a La7

Dopo essere stato per sette anni al timone del talk show Le Parole in onda su Rai3, Massimo Gramellini lo scorso maggio ha salutato il pubblico della televisione di Stato decidendo di abbandonare la conduzione del programma che lo ha reso celebre sul piccolo schermo. Il suo agente Beppe Caschetto ha quindi deciso di portarlo a La7 dove, stando a quanto riportato da TvBlog, a partire dalla prossima stagione televisiva sarà impegnato nella conduzione dell’access time del sabato e della domenica sera.

Inoltre, stando a quanto è trapelato nelle ultime ore, il sabato sera Gramellini si allungherà anche nella fascia del prime time, cosa che non si verificherà la domenica per evitare di fare concorrenza a Fabio Fazio che, a sua volta, condurrà Che tempo che fa sul Nove. Scelta abbastanza prevedibile dal momento che i due conduttori condividono il medesimo agente e quindi sarebbe alquanto improbabile vederli mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda. Per avere delle conferme però sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

L’arrivo di Alessandro Barbero

Secondo l’indiscrezione di TvBlog ci sarebbe anche un volto nuovo pronto a entrare a far parte della squadra di La7. Si tratta di Alessandro Barbero, celebre storico e scrittore italiano nato il 30 aprile 1959 a Torino e già noto al pubblico per la sua partecipazione ad alcuni programmi di approfondimento. Autore di numerose opere, tra saggi e narrativa, nel 1996 ha vinto il Premio Strega con il romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo. Dal 2002 è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ma nella sua vita non si è dedicato solamente alla scrittura e all’insegnamento. Nel 2017 infatti è diventato un collaboratore di Piero Angela per Superquark e dal 2013 è conduttore di a.’C.d.C.’ in onda su Rai Storia.

Stando a quanto riportato da TvBlog a Barbero dovrebbe essere affidata la conduzione di un programma che con tutta probabilità sarà a tema storico. Una personalità illustre che andrebbe ad aggiungersi a quelle di altri come Cazzullo, Purgatori e Rampini all’interno del filone di programmi culturali di La7.