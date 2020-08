Roberto Bolle e Daniel Lee: romantica vacanza in Costiera Amalfitana

Roberto Bolle beccato di nuovo in compagnia di Daniel Lee, il direttore creativo di Bottega Veneta. Dopo le foto a Venezia il settimanale Chi ha ora paparazzato la coppia in Costiera Amalfitana, una delle mete più gettonate di questa estate 2020. Nel servizio pubblicato sul numero in edicola da mercoledì 12 agosto, Daniel e Roberto si trovano a bordo di uno yacht. Come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, la settimana scorsa l’etoile e lo stilista sono partiti per una settimana in Campania. Prima soli in una villa sul mare, poi in barca con un gruppo affiatato, almeno a giudicare dalla naturalezza con cui si scambiano abbracci e carezze davanti agli altri. Le effusioni e i baci appassionati, più espliciti quando lo yacht è ancorato a largo, si fanno più discreti la sera a Capri o al ristorante Lo Scoglio a Marina del Cantone. Tutti posti decisamente poco riservati per nascondere una storia d’amore.

Roberto Bolle: il fidanzato del ballerino è Daniel Lee

Daniel Lee ha 36 anni ed è originario di Bradford. Attualmente è direttore creativo del brand Bottega Veneta, brand italiano specializzato in accessori di lusso e prodotti in pelle. In passato ha lavorato con altri brand rinomati come Balenciaga. Daniel ha studiato alla scuola di moda Central Saint Martins di Londra e il salto di qualità è avvenuto nel 2018, quando è stato chiamato a ricoprire il ruolo di direttore creativo per Bottega Veneta. Nel 2019 ha vinto il premio come designer dell’anno ai British Fashion Awards grazie al lavoro effettuato con Bottega Veneta, denominato brand dell’anno.