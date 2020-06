Maria Elena Boschi e Giulio Berruti insieme: Renzi incavolato, gossip

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali ma è la loro liaison è palese. Da circa un mese vengono inseguiti dai paparazzi e ritratti tra baci, abbracci e coccole. Senza dimenticare la presenza dei genitori di Berruti in più di qualche servizio fotografico: l’attore ha già fatto conoscere la sua famiglia alla nuova fidanzata. Ma, stando agli ultimi gossip, questo chiacchiericcio avrebbe infastidito – e non poco – Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, come riporta Dagospia, avrebbe redarguito l’ex pupilla: sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island. Nel giro di poche settimane Maria Elena è diventata protagonista di cover di riviste patinate come Chi, Diva e Donna e Novella 2000 e questo avrebbe creato più di qualche problema a Renzi. Ma la risposta della Boschi non si sarebbe fatta attendere….

Maria Elena Boschi innamorata di Berruti: replica a Matteo Renzi

Come spiffera sempre il portale di Roberto D’Agostino, Maria Elena Boschi avrebbe risposto per le rime a Matteo Renzi. A quanto pare la 39enne sarebbe presa davvero da questa liaison con Giulio Berruti e quindi per niente interessata alle critiche del collega. Del resto la Boschi ha sofferto per tanti anni di singletudine e ora vuole viversi fino in fondo questa storia d’amore. Storia che i diretti interessati stanno cercando di proteggere il più possibile nonostante i pettegolezzi e le numerose foto dei paparazzi. Stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo Berruti e Maria Elena stanno cercando di capire che direzione prenderà il loro rapporto prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali. La passione sarebbe esplosa solo di recente, a un anno dal primo incontro avvenuto in un cocktail bar a Roma grazie ad amici in comune.

Maria Elena Boschi e Berruti sono stati amici per diverso tempo

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati per diverso tempo amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Lo scorso autunno l’attore, ex concorrente di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance, ha chiuso una relazione importante, durata tre anni, con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair.