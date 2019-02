Gossip Girl reboot: nuovi episodi in arrivo? La CW ci sta pensando

Gossip Girl, l’élite più chiacchierata di Manhattan potrebbe tornare presto: la CW sta pensando al reboot

Avete letto bene: una nuova stagione di Gossip Girl potrebbe presto essere di nuovo a disposizione dei fan della Serie Tv sparsi in tutto il mondo. La notizia circola in rete da diverse ore e, stando agli ultimi rumours, sembrerebbe che la CW (l’emittente televisiva statunitense che ha prodotto Gossip Girl) starebbe seriamente pensando ad un reboot. A dare la notizia è stato il presidente della rete Mark Pedowitz. Quest’ultimo, durante la consueta presentazione invernale dell’azienda, ha dichiarato: “C’è una discussione in corso ma non so se si farà davvero. Non so neppure di cosa dovrebbe trattarsi. Tutto dipende dalla Warner Bros e dai produttori esecutivi Josh Schwartz e Stephanie Savage, perché non si può fare niente senza di loro”.

Gossip Girl reboot, ci sarà un ritorno della serie? Fan di tutto il mondo in trepidante attesa

Inutile dire che la notizia del reboot di Gossip Girl, nelle ultime ore, ha decisamente mandato in delirio i fan di tutto il mondo. Sul web e sui social tantissimi sono stati quelli che si sono detti entusiasti all’idea di poter rivedere Chuck Bass, Blair Waldorf, Serena Van Der Woodsen, Nate Archibald e Dan Humphrey sui loro schermi. Il fatto che la serie sia stata caricata di recente anche su Netflix, riaccendendo gli animi degli appassionati e ampliando la fanbase originaria di Gossip Girl (riuscendo ad arrivare anche a quelle persone che non l’avevano mai vista) sembra essersi rivelata oggi una mossa vincente, tale da riuscire a gettare le basi per il prossimo successo: quello del reboot.

Gossip Girl: in attesa della nuova stagione le repliche continuano a fare il boom di ascolti

Prima di Netflix, e prima che si parlasse del possibile reboot della Serie TV, Gossip Girl è sempre stata seguita dai fan, anche a distanza di anni dalla fine dell’ultima stagione. Su La5 e su altri canali Mediset, per esempio, sono spesso state mandate in onda le repliche, riuscendo sempre a riscuotere un grande successo tra il pubblico. Segno questo che, probabilmente, l’idea di un ritorno non sarebbe poi così tanto azzardata.