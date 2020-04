Fabio Fazio lascia la Rai? No, ma a settembre qualcosa potrebbe cambiare

Fabio Fazio non lascia la Rai: tutto quello che sappiamo sul futuro del conduttore

Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai? L’indiscrezione è trapelata nei giorni scorsi ed è rimbalzata su tutti i siti web di televisione. Dopo la retrocessione da Rai 1 a Rai 2 qualcuno ha parlato di un addio da parte del conduttore ligure. Ma, a quanto pare, si tratta solo di una bufala. Come assicura il sempre informato Dagospia, Fazio resterà in Rai per almeno un altro anno. Sembra che a causa dell’emergenza Coronavirus, il telemercato sia momentaneamente fermo e non ci sia dunque tempo per pensare a nuovi conduttori, spostamenti da un’azienda all’altra e via dicendo. Almeno per la stagione televisiva 2020-2021 quindi Fazio rimarrà al suo posto, al timone di Che tempo che fa. Anche se non è escluso che il prossimo autunno il programma torni alle sue origini, ovvero su Rai 3…

Fabio Fazio torna su Rai 3 nella prossima stagione televisiva?

Stando a quello che scrive Affari Italiani, Che tempo che fa potrebbe traslocare ancora una volta. Dopo Rai 2 potrebbe ritornare, dal prossimo settembre, su Rai 3. Rete dove tutto ha avuto inizio nel 2003 ed è durato fino al 2017, quando poi l’azienda ha scelto di promuovere il format su Rai 1. Per ora si tratta solo di gossip e sussurri, non ci sono ulteriori certezze in merito e non resta che attendere giugno-luglio, quando verranno presentati i futuri palinsesti televisivi.

Che tempo che fa e il suo pubblico di fedelissimi

Ogni domenica sera Che tempo che fa centra il suo obiettivo di rete, ovvero quello di avere uno share pari al 7-8%. Nonostante l’agguerrita concorrenza, Fabio Fazio può contare sul suo pubblico di fedelissimi, che segue con interesse e devozione la trasmissione. Trasmissione che, per dovere di informazione in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, non si è fermata neppure nel giorno di Pasqua. Una scelta che ha premiato Fazio, che ha raggiunto lo scorso 12 aprile il 10% di share.