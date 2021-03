Daniele Liotti, terzo figlio in arrivo? Pancino sospetto per la fidanzata

Daniele Liotti starebbe allargando la sua famiglia. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non vi è certezza ma le foto di Diva e Donna parlano chiaro. L’attore di Un passo dal cielo è stato beccato dai fotografi a Maccarese, con la compagna Cristina D’Alberto e la figlia Beatrice. L’attrice, ex volto di Un posto al sole oggi lontano da un po’ dalle scene, ha mostrato davanti all’obiettivo dei fotoreporter un pancino sospetto.

Negli scatti pubblicati dalla rivista edita da Cairo Editore Cristina D’Alberto indossa una maglietta leggera, color rosa, che mette in mostra forme più morbide che sembrano proprio nascondere un dolce segreto. Per ora i diretti interessati preferiscono tacere: del resto sia Daniele Liotti sia la sua compagna Cristina sono sempre stati molto riservati e hanno tenuto la loro relazione alla larga da gossip e malelingue.

Per Daniele Liotti sarebbe il terzo figlio: da una relazione di gioventù ha avuto 22 anni il primogenito Francesco mentre nel 2017, dal rapporto con la 43enne Cristina D’Alberto, è arrivata la piccola Beatrice. La coppia questa volta appenderà di nuovo un fiocco rosa o uno celeste?

La storia tra Daniele Liotti e Cristina D’Alberto

Il 48enne è un padre appagato e felice, che cerca di essere presente per i suoi figli nonostante i numerosi impegni di lavoro. Daniele Liotti è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata ma in una recente intervista a Vieni da me, il programma Rai di Caterina Balivo, non ha lesinato complimenti a Cristina D’Alberto.

I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Daniele e Cristina sono inseparabili e durante le riprese delle ultime stagioni di Un passo dal cielo la D’Alberto – famosa per il ruolo di Greta in Upas – non ha esitato a seguire il compagno sul set insieme alla figlia neonata.

Daniele Liotti non si è mai sposato e non è in programma un matrimonio con Cristina D’Alberto. L’interprete è contrario a questo sacramento: a suo dire, è un concetto superato. Sembra d’accordo Cristina, che nelle foto con il compagno appare sempre raggiante e sorridente.