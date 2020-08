Gordon Faggetter, primo marito di Patty Pravo, è morto: la storia tra i due

Si è spento ieri mattina all’età di 72 anni Gordon Faggetter, il primo marito di Patty Pravo. A dare la triste notizia è stata l’etichetta discografica RCA Italiana, attraverso i propri profili social. Gordon era Originario di Surrey (Regno Unito) ed è sempre stato amante della pittura e della musica. Si trasferì a Brighton con la famiglia dove rimase fino al 1965 quando con due amici iniziò a suonare la batteria, dando vita al gruppo dei Cyan Three. La band sbarcò in Italia nel 1967, selezionata e scritturata da Alberigo Crocetta, per accompagnare le esibizioni di Patty Pravo al Piper Club. Ed è qui che sbocciò l’amore con la cantante veneziana. Le nozze arrivarono l’anno successivo, nel 1968, e la relazione durò circa quattro anni. Le celebrazioni vennero fatte in Inghilterra – da segnalare che delle nozze ufficiali non vi è alcuna traccia in Italia.

Faggetter riscosse un buon successo in ambito musicale. Nonostante ciò non smise mai di coltivare l’altra sua grande passione, la pittura. Infatti non smetterà di dipingere sia ad olio che ad acquarello. Portano la sua firma alcune delle più belle cover di 33 giri di alcuni artisti del periodo della fine degli Anni Sessanta. Ad esempio quelli della compagna Patty Pravo e quelli di De Gregori il cui 33 giri “Camel” è universalmente noto come “La Pecora” proprio per via della copertina disegnata da Gordon.

Si è spento ieri mattina alle ore 10 Gordon Faggetter dei Cyan Three, amorevolmente assistito dai figli. http://www.gordonfaggetter.it Gepostet von RCA Italiana am Mittwoch, 12. August 2020

I matrimoni e i divorzi di Patty Pravo: 5 mariti più Riccardo Fogli

Patty Pravo non ha mai avuto figli, ma ha avuto 5 mariti con i quali ha divorziato. Dopo Gordon Faggetter, ha sposato Franco Baldieri, un arredatore romano. La vicenda fece molto scalpore: le nozze furono fatte in Campidoglio il 2 febbraio 1972 e la coppia si lasciò poche settimane più tardi. La musicista amò quindi a Paul Jeffery, chitarrista inglese al quale rimase legata per cinque anni. Si unirono a Bali nel 1976. Fu poi la volta di Paul Martinez, bassista statunitense frequentato simultaneamente a Jeffery e sposato in California nel 1978 senza che le nozze siano mai state trascritte in Italia. Dunque ecco la relazione con John Edward Johnson, chitarrista americano di otto anni più giovane sposato a San Francisco il 23 agosto 1982. La love story durò circa dieci anni. Inoltre, nel 1973, a Gretna Green (Scozia), si è unita simbolicamente con Riccardo Fogli, mediante un rito celtico non valido in Italia (dove peraltro erano entrambi già sposati).