Gomorra Patrizia, Cristiana Dell’Anna si è sposata: chi è il marito Emanuele

Patrizia di Gomorra: il matrimonio dell’attrice Cristiana Dell’Anna

Fiori d’arancio per Cristiana Dell’Anna, la famosa Patrizia di Gomorra. L’attrice napoletana è convolata a nozze col fidanzato Emanuele il 1 settembre 2018. La coppia ha scelto come location del matrimonio le colline toscani. Più precisamente a Siena, dove lo sposo ha vissuto per tanti anni e qui ha deciso di ritornare, insieme alla sua sposa, per le nozze. Immersi nella natura, come potete vedere nello scatto più in basso, gli sposi hanno pronunciato il sì dopo soli dieci mesi di fidanzamento. Ebbene sì, Cristiana e l’attuale marito stanno insieme da poco ma hanno capito subito di essere anime gemelle e hanno così preso la decisione di sposarsi. Emanuele, il marito di Cristiana Dell’Anna, è un napoletano che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Non è infatti un attore e Cristiana è felice di questo.

Il primo incontro tra Cristiana Dell’Anna e il marito Emanuele

“Dopo il primo incontro siamo andati a mangiare una pizza con alcuni amici e da lì siamo rimasti in contatto. Io a Natale dovevo partire per gli Stati Uniti, lui invece aveva in programma di andare in Iran per Capodanno. Durante una chiacchierata su Skype mi ha chiesto di raggiungerlo. Io ho accettato. Il 2 gennaio ero già in Iran. Lì ci siamo innamorati e mi ha chiesto immediatamente di sposarlo. Mi ha regalato un anellino comprato lì, in un mercatino. Oggi è una delle cose più care che possiedo”, ha raccontato qualche tempo fa Cristiana Dell’Anna.

Il viaggio di nozze prima del matrimonio per Cristiana Dell’Anna

Cristiana e Emanuele, in barba ad ogni tradizione, si sono concessi il viaggio di nozze prima del matrimonio. Una scelta dettata per lo più dalle esigenze lavorative dell’attrice che, dopo il primo settembre, dovrà tornare sul set della quarta stagione di Gomorra. La Dell’Anna ha così approfittato del break di agosto per concedersi con la sua dolce metà un lungo viaggio in Sud America.