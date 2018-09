Gomorra, la serie sbarca al cinema: arriva il film su Ciro l’Immortale

Marco D’Amore torna in Gomorra: arriva il film dedicato a Ciro l’Immortale

Ciro Di Marzio torna a Gomorra. No, nessuna resurrezione per il personaggio interpretato da Marco D’Amore. L’Immortale sarà protagonista assoluto di un film che racconterà il suo passato, quello antecedente alla prima stagione di Sky. Una sorta di spin-off che sbarcherà al cinema, come svela in anteprima Deadline. D’Amore sarà regista e protagonista de L’Immortale (il titolo è ancora provvisorio): il film sarà prodotto da Cattleya e sarà distribuito in Italia da Vision Distribution, società creata da Sky Italia insieme ad altri produttori nazionali. La stessa società ha distribuito lo scorso anno i primi episodi di Gomorra 3 al cinema.

La trama del film sull’Immortale Ciro Di Marzio

Per il momento sono scarse le informazioni riguardo la trama del film L’Immortale con Marco D’Amore. È chiaro solo che la pellicola racconterà le origini di Ciro Di Marzio, sopravvissuto al terremoto dell’Irpinia del 1980, nel quale ha perso tutta la sua famiglia. Come raccontato nel corso delle tre stagioni di Gomorra, Ciro è cresciuto nel mondo della criminalità ed è poi diventato il braccio destro di Don Pietro Savastano. A tal proposito è probabile che nel film ci sarà pure Fortunato Cerlino, il cui personaggio è deceduto al termine della seconda stagione tv.

Gomorra 4 tornerà in tv nel 2019: Marco D’Amore regista

Intanto proseguono tra Roma e Napoli le riprese di Gomorra 4, la cui messa in onda su Sky è prevista per la primavera 2019. Confermati nel cast: Salvatore Esposito (Genny), Cristiana Dell’Anna (Patrizia), Ivana Lotito (Azzurra), Arturo Muselli (Enzo).