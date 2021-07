Gomorra 5, ultima stagione: quando esce, data e primi spoiler

Tutto pronto per il ritorno di Gomorra in tv. La quinta, come annunciato da tempo, sarà l’ultima stagione della fiction di Sky. La rete ha diffuso un teaser delle ultime puntate, svelando di fatto la data d’uscita: la serie con Marco D’Amore e Salvatore Esposito arriverà a novembre su Sky Uno e Now Tv.

Le immagini del teaser mostrano gli storici protagonisti di Gomorra: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nella parte di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito nel ruolo di Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

Sul set il grande ritorno di Marco D’Amore, l’amato-odiato Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Non solo attore: Marco D’Amore ha dato il suo contributo anche alla regia di Gomorra 5. L’interprete 40enne di Caserta, diventato popolare proprio grazie alla magistrale performance di Ciro l’Immortale, ha diretto i primi cinque episodi della nuova stagione e il nono.

Claudio Cupellini – presente sul set fin dalla prima stagione – ha invece diretto il sesto, settimo, ottavo e decimo episodio. Le ultime puntate di Gomorra sono state girate tra Roma, Napoli e la Lettonia.

I dieci episodi finali sono stati scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

Gli spoiler di Gomorra 5

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.