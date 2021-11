Gomorra 5: numero puntate, cast, location, dove e come vederlo, repliche

È il momento della resa dei conti: Gomorra 5 racconterà l’ultimo capitolo della storia di Genny Savastano e Marco D’Amore. A fare da ponte tra la quarta e la quinta stagione è stato il film L’Immortale, che ha svelato ciò che tutti speravano ovvero che Ciro Di Marzio è ancora vivo. Genny lo ha scoperto e nella quinta stagione di Gomorra si partirà proprio dal loro incontro. Nei primi due episodi il pubblico vedrà come Genny ha scoperto che Ciro è vivo e la sua reazione. Inaspettata per alcuni, di sicuro, almeno tra chi ha potuto già vedere i primi due episodi.

Il giorno d’uscita di Gomorra 5 è venerdì 19 novembre, ma gli abbonati a Sky da più di tre anni hanno potuto vedere i primi due episodi in anteprima on demand. In vista del debutto in prima serata ci sono molte curiosità su Gomorra 5 da scoprire, a partire da quante puntate ci sono nell’ultima stagione e finendo con i nuovi attori nel cast.

Gomorra 5: numero puntate, quando inizia e quando finisce

Da quante puntate è composta la quinta stagione? Una in meno del solito, saranno cinque le prime serate in compagnia di Gomorra 5. Nelle passate stagioni c’erano dodici episodi divisi in sei puntate, invece il numero di puntate di Gomorra 5 è cinque, per un totale di dieci episodi. La prima puntata è prevista per venerdì 19 novembre, quindi quando finisce Gomorra 5? Salvo cambi di programmazione, gli ultimi due episodi andranno in onda venerdì 17 dicembre 2021.

Dove e come vedere le puntate di Gomorra 5 e le repliche

Non solo Sky, per chi non fosse abbonato è comunque possibile seguire il capitolo finale della storia di Genny e Ciro. Non sarà del tutto gratuito, un abbonamento si dovrà sempre fare ma non a Sky. Dove e come vedere Gomorra 5, allora? La serie andrà in onda su Sky Atlantic ma anche in streaming su NOW. Per quanto riguarda le repliche degli episodi, invece, ci si può affidare al servizio On Demand di Sky per vederli come e quando si preferisce. Nella guida tv di Sky però sono in programma diverse repliche di Gomorra 5, ogni giorno intorno alle ore 19. A partire già dal sabato alle 19.30, domenica alle 19.20, lunedì alle 19 e così via.

Gomorra 5 location, dove è girata l’ultima stagione

Guardando gli episodi è ricorrente la curiosità di sapere dove è stata girata Gomorra 5. Le location non sono di certo sconosciute e molte scene sono girate a Napoli, dove è ambientata la serie tv. Le altre due città che si vedono nelle puntate sono Roma e Riga, dove Genny ha ritrovato Ciro. I luoghi più ricorrenti sono Piazza Grande, le Vele di Scampia, il Rione Ponticelli e il quartiere Forcella.

Attori e personaggi di Gomorra 5: il cast completo