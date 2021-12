Gomorra 5 finale, come finisce la storia di Genny e Ciro: chi ha sparato?

Ieri sera è andata in scena la fine di un’epoca: la serie tv di Sky, amata in tutto il mondo, avrà soddisfatto le aspettative?

Come è finito Gomorra 5? Stamattina i fan della serie tv che non hanno ancora visto la puntata finale sono curiosi di scoprire cosa è successo. Chi invece ha seguito il finale di Gomorra 5 allora sarà pieno di dubbi e di emozioni contrastanti, l’adrenalina per come si sono svolti i fatti e la tristezza perché tutto è finito. Ieri sera gli ultimi due episodi sono stati un colpo di scena dietro l’altro, ma essendo la resa dei conti tra i due protagonisti indiscussi della serie tv l’impressione è che sceneggiatori e registi abbiano preferito far parlare più le emozioni delle azioni. Genny e Ciro di nuovo insieme contro tutti, prima dell’addio al loro pubblico, insieme. Sempre uno accanto all’altro, anche dopo aver combattuto uno contro l’altro ancora una volta.

Da qui in poi ci saranno spoiler sul finale di stagione di Gomorra 5, per cui chi non ha ancora visto la puntata e non vuole rovinarsi la sorpresa farebbe meglio a non proseguire nella lettura. Cosa è successo nell’ultima puntata? Si è ripartiti dal tradimento di ‘O Maestrale a Genny: il personaggio rivelazione della quinta stagione ha capito che stava combattendo la guerra dalla parte sbagliata. Così ‘O Maestrale si è alleato con Ciro Di Marzio, offrendogli la possibilità di scoprire dove si trova il figlio di Genny e Azzurra. Dopo aver ottenuto l’informazione, però, Ciro ha sparato a ‘O Maestrale davanti agli occhi impauriti di ‘O Munaciello. Nel frattempo Bell’e Buono è andato a togliere la vita alla moglie di ‘O Maestrale.

Così Ciro con l’aiuto di ‘O Munaciello riesce a incastrare Azzurra, costringendola a scegliere tra Pietro e Genny. Lei ovviamente ha scelto suo figlio e ha inscenato un malore di Genny per portarlo nella tana di Ciro e i suoi. Savastano si è svegliato con Azzurra accanto e Ciro davanti agli occhi, quando la moglie gli ha detto che non aveva scelta Genny le ha detto di aver fatto bene. “Pietro viene prima di tutto”, ha aggiunto. D’altronde era già consapevole di aver perso questa guerra. Così è cominciata la fine dei Savastano. Ciro ha costretto Genny a parlare davanti a tutta Secondigliano per dichiarare finita l’era della sua famiglia. Nel frattempo, la vedova de ‘O Galantommo aspettava la sua vendetta: uccidere Genny.

Osservando bene le azioni, dal temporeggiare di Ciro era intuibile che lui non avesse intenzione di mantenere la parola data alla vedova. Dopo aver prelevato Pietro dalla casa famiglia in cui viveva, si sono recati tutti al luogo dell’appuntamento. Prima di partire, la vedova ha dato un ordine ai suoi: “Voi sapete cosa dovete fare”. Un dettaglio che si è rivelato importante sul finale di Gomorra. Sul tragitto gli uomini di Ciro hanno ucciso la vedova, quindi Azzurra si è ricongiunta con Genny e Pietrino. La famiglia era sul punto di partire su un gommone che li avrebbe portati lontano, ma Ciro ha avuto un’ultima tentazione: uccidere il piccolo Pietro.

Avrebbe voluto far provare a Genny ciò che prova lui, dopo che hanno ucciso sua figlia. Alla fine però non ce l’ha fatta, Ciro ha fatto notare a Genny la differenza tra loro, e tra lui e i Savastano. Di Marzio era pronto a concedere la libertà e la salvezza a Genny, Azzurra e Pietro, quando a un tratto si sono sentiti degli spari. Gli uomini di Ciro sono stati uccisi, Azzurra e Pietro sono scappati sul gommone ma Genny è rimasto accanto a Ciro. C’è stato un conflitto a fuoco, proprio quando i due amici nemici sembravano aver vinto lo scontro ecco che Savastano, forse troppo ingenuamente, esce dal luogo in cui era al sicuro credendo di uccidere l’ultimo rivale ancora in vita.

Non era così, c’era un altro uomo che lo ha sparato più volte. Genny è morto in Gomorra 5, sui social non hanno potuto fare a meno di notare che questo finale somigliasse un po’ a quello di Suburra con la morte di Aureliano e Spadino che piangeva su di lui. Anche Ciro ha pianto sul corpo di Genny, con un silenzio tombale intorno a lui. Non era ancora finita, però, perché c’era ancora un cecchino in agguato: anche Ciro è stato ucciso. Così si è conclusa questa meravigliosa avventura: Ciro e Genny sono morti uno accanto all’altro, come tutto è cominciato.

A fine puntata però molti si sono chiesti: chi ha sparato a Genny e Ciro nel finale di Gomorra 5? Chi sono quegli uomini che hanno teso l’agguato ai due protagonisti? Chi sono queste persone che sono riuscire, quasi in un niente, a tendere una trappola mortale a due personaggi che invece spesso l’hanno fatta franca anche in situazioni più ingarbugliate e pericolose? L’ipotesi più gettonata tra i fan è questa: gli uomini della vedova. Quegli stessi uomini a cui lei aveva detto “Voi sapete cosa dovete fare”.