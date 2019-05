Gomorra 4 replica finale di stagione (3 maggio 2019): dove rivederlo

Gomorra 4 replica ultima puntata: quando e dove rivederla in tv

I fan di Gomorra 4 hanno finalmente potuto godersi l’attesissimo finale di stagione stasera. Se volete sapere come è andata e quali sono stati i momenti più belli, però, mi dispiace deludervi: qui non si fanno spoiler. Di seguito, infatti, riporteremo tutti i canali e gli orari di messa in onda della replica degli ultimi due episodi di Gomorra 4. Tutti quelli che non sono riusciti a vedere gli episodi 11 e 12 trasmesso su Sky venerdì 3 maggio 2019, dunque, potranno rifarsi durante la settimana. Secondo la programmazione Sky, per la precisione, sarà possibile recuperare l’ultima puntata della quarta stagione su:

– Sky Atlantic HD sabato alle 12.55, alle 19.00 e alle 23.45, domenica alle 11.00, alle 17.00 e alle 21.15, lunedì alle 13.00, martedì alle 23.45, mercoledì alle 19.40 e giovedì alle 23.30;

– Sky Cinema Uno HD sabato alle 13.35, Lunedì e Giovedì alle 19.25.

Gomorra 4 in streaming: come rivedere la puntata online

Coloro i quali non riusciranno a recuperare nemmeno le repliche in tv potranno sempre rivedere le ultime due puntata di Gomorra 4 in streaming. Su Sky On Demand e Now Tv verranno caricati gli episodi andatati in onda venerdì 3 maggio e gli abbonati a questi servizi potranno guardare e riguardare gli stessi quando vogliono e dove voglio. Nessun vincolo di orario, basta una connessione internet e il gioco è fatto. Su Now tv, inoltre, non troverete solo gli ultimi due episodi, ma potrete anche rivedere anche tutte le vecchie puntate di Gomorra (anche quelle degli anni precedenti).

Gomorra 5 si farà: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

Gomorra 5 si farà: è ufficiale. Sky ha confermato la quinta stagione, che poi sarà anche l’ultima. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe andare in onda tra il 2020 e il 2021. Riguardo ai tempi di produzione, però, niente di ufficiale è stato rivelato dagli addetti ai lavori. Per saperne di più, dunque, non ci resta che aspettare.